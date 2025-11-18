Ismét felcsendül az Éj királynőjének áriája – a zeneirodalom egyik legismertebb darabja generációk óta hódít

Első ízben alakítja Paminát Pasztircsák Polina, és ugyancsak most debütál A varázsfuvolában Szemere Zita, aki azonban korábban már a kifejezetten gyerekeket célzó Parázsfuvolácska-előadásokban szerzett tapasztalatot a fiatal lány megformálásában. A gonosz Éj királynőjeként debütál a házban Koncz Regina, aki Szegeden, majd a salzburgi Mozarteumban folytatott tanulmányai után a Berlini Állami Operaház stúdiósaként szerzett tapasztalatokat, a híres bosszúáriát is tartalmazó szerepét pedig számos helyen énekelte már, az évadban Stuttgartban, Lipcsében és Lille-ben is fellép. Először hallható 1. hölgyként Megyimórecz Ildikó, 3. hölgyként Fürjes Anna Csenge, míg Papagenaként Zemlényi Eszter és az operastúdiós Anija Lombard mutatkozik be. A férfiak közt új Monostatost avat a Ház Erdős Attila személyében, míg a Sarastrót alakító Kovács István és Palerdi András az Öreg pap és a 2. őrtálló szerepét is magára ölti.

A debütálók mellett népszerű figuráihoz tér vissza Horváth István és Szappanos Tibor (Tamino), Sándor Csaba (Papageno), Tetiana Zhuravel (az Éj királynője), Fried Péter (Sarastro), Kálnay Zsófia (2. hölgy) és Ujvári Gergely (Fiatal pap, I. őrtálló).

A mű zenei megvalósításért első ízben felel a Magyar Állami Operaház Zenekar és 48 fős Énekkar (karigazgató Csiki Gábor) élén Halász Péter első vendégkarmester, aki korábban a düsseldorfi Deutsche Oper am Rheinban már vezényelte a darabot, valamint Tóth Sámuel Csaba.

A varázsfuvola november 22-én két alkalommal telt ház előtt, majd november 25-án, 26-án, 27-én, december 3-án, 4-én és 10-én látható a Magyar Állami Operaházban.