Ismét felcsendül az Éj királynőjének áriája – a zeneirodalom egyik legismertebb darabja generációk óta hódít

A varázsfuvola a szerelem és a felnőtté válás meséje, amely 1791-es bécsi bemutatója követően az elmúlt több mint két évszázadban nemesült az operairodalomba bevezető családi élménnyé. A Tamino, Pamina és Papageno próbákkal és megtévesztésekkel tarkított útja kicsik és nagyok számára számos párhuzamos olvasattal rendelkezik, a népies elemekkel átszőtt mesétől kezdve a tandrámákon át a szabadkőműves beavatási rítusokig és politikai allegóriákig bezárólag, melyeket Mozart gyönyörű és örökérvényű zenéje ötvöz harmóniába.
Szinetár Miklós az alapműhöz hű, látványos vetítésekkel tarkított rendezése a 2014-es bemutatója óta több mint 80 alkalommal teremtett alkalmat az Opera művészeinek, hogy kiteljesedjenek szerepeikben, a színrevitel Budapesten kívül egy 12 állomásos japán turnén is nagy sikert aratott. A kettős szereposztás nőalakjai között többen is most mutatkoznak be első ízben.
