Varázsfuvolaszinetár Miklósoperaház

Ismét felcsendül az Éj királynőjének áriája – a zeneirodalom egyik legismertebb darabja generációk óta hódít

Szinetár Miklós rendezésének kettős szereposztásában több operaénekes is most mutatkozik be a Operaházban, köztük a Paminát alakító Pasztircsák Polina és Szemere Zita, az Éj királynőjét alakító Koncz Regina vagy az előadásokat vezénylő Halász Péter. Mozart népszerű daljátékának november 22-től december 10-ig tartó sorozata november 25-én és december 4-én újabb előadásokkal is kibővült.

Munkatársunktól
2025. 11. 18. 5:40
A varázsfuvola a szerelem és a felnőtté válás meséje, amely 1791-es bécsi bemutatója követően az elmúlt több mint két évszázadban nemesült az operairodalomba bevezető családi élménnyé. A Tamino, Pamina és Papageno próbákkal és megtévesztésekkel tarkított útja kicsik és nagyok számára számos párhuzamos olvasattal rendelkezik, a népies elemekkel átszőtt mesétől kezdve a tandrámákon át a szabadkőműves beavatási rítusokig és politikai allegóriákig bezárólag, melyeket Mozart gyönyörű és örökérvényű zenéje ötvöz harmóniába.

opera
A varázsfuvola az Operaházban

Szinetár Miklós az alapműhöz hű, látványos vetítésekkel tarkított rendezése a 2014-es bemutatója óta több mint 80 alkalommal teremtett alkalmat az Opera művészeinek, hogy kiteljesedjenek szerepeikben, a színrevitel Budapesten kívül egy 12 állomásos japán turnén is nagy sikert aratott. A kettős szereposztás nőalakjai között többen is most mutatkoznak be első ízben. 

Első ízben alakítja Paminát Pasztircsák Polina, és ugyancsak most debütál A varázsfuvolában Szemere Zita, aki azonban korábban már a kifejezetten gyerekeket célzó Parázsfuvolácska-előadásokban szerzett tapasztalatot a fiatal lány megformálásában. A gonosz Éj királynőjeként debütál a házban Koncz Regina, aki Szegeden, majd a salzburgi Mozarteumban folytatott tanulmányai után a Berlini Állami Operaház stúdiósaként szerzett tapasztalatokat, a híres bosszúáriát is tartalmazó szerepét pedig számos helyen énekelte már, az évadban Stuttgartban, Lipcsében és Lille-ben is fellép. Először hallható 1. hölgyként Megyimórecz Ildikó, 3. hölgyként Fürjes Anna Csenge, míg Papagenaként Zemlényi Eszter és az operastúdiós Anija Lombard mutatkozik be. A férfiak közt új Monostatost avat a Ház Erdős Attila személyében, míg a Sarastrót alakító Kovács István és Palerdi András az Öreg pap és a 2. őrtálló szerepét is magára ölti. 

A debütálók mellett népszerű figuráihoz tér vissza Horváth István és Szappanos Tibor (Tamino), Sándor Csaba (Papageno), Tetiana Zhuravel (az Éj királynője), Fried Péter (Sarastro), Kálnay Zsófia (2. hölgy) és Ujvári Gergely (Fiatal pap, I. őrtálló). 

A mű zenei megvalósításért első ízben felel a Magyar Állami Operaház Zenekar és 48 fős Énekkar (karigazgató Csiki Gábor) élén Halász Péter első vendégkarmester, aki korábban a düsseldorfi Deutsche Oper am Rheinban már vezényelte a darabot, valamint Tóth Sámuel Csaba.

A varázsfuvola november 22-én két alkalommal telt ház előtt, majd november 25-án, 26-án, 27-én, december 3-án, 4-én és 10-én látható a Magyar Állami Operaházban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

