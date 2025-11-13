Megválasztották az Opera új örökös tagjait

„Ezen a napon együtt örülünk azoknak, akik a magyar opera hagyományát éltetik, legyen szó zeneszerzőkről, művészekről, karmesterekről, zenekarokról és mindenkiről, aki a Magyar Állami Operaházban dolgozik” – fogalmazott Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a szerdai rendezvényen.

Gulyás Dénes operaénekes énekel a magyar opera napja alkalmából megrendezett díjátadó ünnepségen a Magyar Állami Operaházban (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A mai díjátadó nem csupán elismerés, hanem szimbólum is: a jelképe annak a művészeti alázatnak, szorgalomnak és hitnek, amellyel önök évtizedeken át szolgálták és szolgálják hazánkat, a magyar kultúrát és a magyar nemzetet

– tette hozzá az államtitkár.

Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója úgy fogalmazott, ahogyan a kudarcnak, úgy a sikernek sincs egyetlen gazdája. A dalszínház akár teljesen eltérő foglalkozásokban dolgozó munkatársai mindannyian „összjátékra” vannak ítélve.

A magyar opera napján az elismerésekkel a Magyar Állami Operaház „legnagyobb munkát” végző munkatársait díjazzák – hangsúlyozta Ókovács Szilveszter.

„Nagyon büszke vagyok, hogy ennek az Operaháznak lehetek a tagja” – fogalmazott Szinetár Miklós, a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója, majd hozzátette: a magyar opera napja nemcsak Erkel Ferencről, Goldmark Károlyról, Bartók Béláról, Kodály Zoltánról szól, hanem mindazokról, akik létrehozzák a nagyszerű előadásokat.

Kálmándy Mihály operaénekes (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Az Operának nagyszerű zenekara, énekkara és fiatal karmesterei vannak, és „minden jelmez ott és akkor működik, amikor kell” – fűzte hozzá Szinetár Miklós.

Mint az eseményen elhangzott, a Magyar Állami Operaház örökös tagjai őszi ülésükön Dózsa Imre és Szakály György balettművész, balettmester helyére választottak új tagokat soraikba, emellett a negyven főt számláló testület az Magyar Állami Operaház vezetésének döntése nyomán a dalszínház 150. évfordulójára ötven főre bővül, ennek részeként a tagok minden évben egy új tag felvételéről is döntenek.

Idén Gulyás Dénes Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Kálmándy Mihály Kossuth-díjas operaénekes, kamaraénekes, valamint Metzger Márta Liszt Ferenc-díjas balettművész és -pedagógus nyert felvételt a testületbe. Az Operaház posztumusz örökös tagjává választották az idén tavasszal elhunyt Szűcs Márta Liszt-díjas operaénekest, valamint az 1979-ben elhunyt Várhelyi Endre operaénekest.

Gulyás Dénes és Kálmándy Mihály az örökös tagság mellett Kossuth-díjuk és életkoruk alapján a mesterművész címet is átvehették, és ugyancsak ebben a megtiszteltetésben részesült az idei évben Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes.