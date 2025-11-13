Rendkívüli

Megválasztották az Opera új örökös tagjait

Gulyás Dénes, Kálmándy Mihály és Metzger Márta lettek a Magyar Állami Operaház új örökös tagjai, Szűcs Márta és Várhelyi Endre magánénekest pedig posztumusz örökös taggá választották a magyar opera napja alkalmából megrendezett díjátadó ünnepségen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 13. 8:36
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
„Ezen a napon együtt örülünk azoknak, akik a magyar opera hagyományát éltetik, legyen szó zeneszerzőkről, művészekről, karmesterekről, zenekarokról és mindenkiről, aki a Magyar Állami Operaházban dolgozik” – fogalmazott Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a szerdai rendezvényen. 

Opera
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A mai díjátadó nem csupán elismerés, hanem szimbólum is: a jelképe annak a művészeti alázatnak, szorgalomnak és hitnek, amellyel önök évtizedeken át szolgálták és szolgálják hazánkat, a magyar kultúrát és a magyar nemzetet

– tette hozzá az államtitkár. 

Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója úgy fogalmazott, ahogyan a kudarcnak, úgy a sikernek sincs egyetlen gazdája. A dalszínház akár teljesen eltérő foglalkozásokban dolgozó munkatársai mindannyian „összjátékra” vannak ítélve. 

A magyar opera napján az elismerésekkel a Magyar Állami Operaház „legnagyobb munkát” végző munkatársait díjazzák – hangsúlyozta Ókovács Szilveszter. 

„Nagyon büszke vagyok, hogy ennek az Operaháznak lehetek a tagja” – fogalmazott Szinetár Miklós, a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója, majd hozzátette: a magyar opera napja nemcsak Erkel Ferencről, Goldmark Károlyról, Bartók Béláról, Kodály Zoltánról szól, hanem mindazokról, akik létrehozzák a nagyszerű előadásokat. 

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség
Kálmándy Mihály operaénekes (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Az Operának nagyszerű zenekara, énekkara és fiatal karmesterei vannak, és „minden jelmez ott és akkor működik, amikor kell” – fűzte hozzá Szinetár Miklós. 

Mint az eseményen elhangzott, a Magyar Állami Operaház örökös tagjai őszi ülésükön Dózsa Imre és Szakály György balettművész, balettmester helyére választottak új tagokat soraikba, emellett a negyven főt számláló testület az Magyar Állami Operaház vezetésének döntése nyomán a dalszínház 150. évfordulójára ötven főre bővül, ennek részeként a tagok minden évben egy új tag felvételéről is döntenek. 

Idén Gulyás Dénes Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Kálmándy Mihály Kossuth-díjas operaénekes, kamaraénekes, valamint Metzger Márta Liszt Ferenc-díjas balettművész és -pedagógus nyert felvételt a testületbe. Az Operaház posztumusz örökös tagjává választották az idén tavasszal elhunyt Szűcs Márta Liszt-díjas operaénekest, valamint az 1979-ben elhunyt Várhelyi Endre operaénekest. 

Gulyás Dénes és Kálmándy Mihály az örökös tagság mellett Kossuth-díjuk és életkoruk alapján a mesterművész címet is átvehették, és ugyancsak ebben a megtiszteltetésben részesült az idei évben Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes. 

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség
Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes, mesterművész (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A legszebb, legtisztább magyar kiejtésű énekesnek odaítélhető Melis György-díjat az elmúlt évadban többek közt Saroltot (István, a király) és Miss Baggottot (A kis kéményseprő) alakító Meláth Andrea mezzoszoprán, Liszt-díjas érdemes művész vehette át. Az ösztönös tehetséget és színpadi személyiséget elismerő Sudlik Mária-díjat Molnár András Kossuth- és Liszt-díjas tenor, az Opera örökös tagja és mesterművésze kapta.  A Wagner-előadásokban kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeknek járó Závodszky Zoltán-díjban az elmúlt évadban Parsifalt, korábban a Ring-ciklus több darabját vezénylő Halász Péter első vendégkarmester részesült. 

Az ünnepség után felavatták a dalszínház ötödik emeletén található, az Opera egykori festőterméből kialakított új balettpróbatermet, melyet Dózsa Imre (1941–2024) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművészről, balettpedagógusról, balett- és színházigazgatóról neveztek el. 

A Magyar Állami Operaház 2013 óta ünnepli a nemzeti romantikus opera megteremtője, Erkel Ferenc születésnapja (1810. november 7.) évfordulóján a magyar opera napját, 2015 óta pedig ehhez a naphoz kapcsolódva jelenti be új örökös tagjait, valamint adja át azon elismeréseit és díjait, amelyeket korábban az évadnyitó társulati ülésen vehettek át az intézmény művészei és munkatársai.

 

