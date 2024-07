Az öt legjobb Donald Sutherland-film – Klute + videó

Az elmúlt héten elindítottuk a közelmúltban elhunyt legendás színész, Donald Sutherland filmjeit bemutató sorozatunkat. A minitoplistánkon az ötödik helyezett a világhírű háborús mozi A piszkos tizenkettő lett. Ezen a héten már a negyedik helyezett filmmel érkezünk, ami egy kevésbé ismert és kicsit talán alulértékelt neo-noir krimi, a Klute.

4. Klute (1971)

A filmet Alan J. Pakula rendezte. A mozi a rendező „paranoiatrilógiájának” első darabja, melyet A Parallax-terv (1974) és Az elnök emberei (1976) követett. Ez utóbbi filmről Dustin Hoffman kapcsán korábban már írtunk a Filmkép-sorozatunkban. A trilógiája három, a politikai és társadalmi bizalmatlanságot és paranoiát központba állító filmből áll. Ezek a filmek az 1970-es évek Amerikájának nyugtalanságait tükrözik. Mindhárom film középpontjában a bizalmatlanság és az összeesküvések állnak. A karakterek gyakran érzik magukat fenyegetve és megfigyelve. Pakula filmjei az amerikai filmkészítés egyik meghatározó korszakának emblematikus darabjai, amelyek mélyrehatóan vizsgálják az egyéni és társadalmi szorongást, valamint a hatalommal való visszaélést. A filmekben közös még Gordon Willis meghatározó, kiemelkedő operatőri munkája.

Fotó: Mafab.hu

A filmek vizuális stílusa, a sötét tónusok és a kompozíciók mind hozzájárulnak a feszültség és a paranoia érzésének megteremtéséhez. A Klute című filmet az Amerikai Egyesült Államokban 1971. június 25-én mutatták be a mozikban, bevételi és kritikai sikerrel – utóbbiak főként a rendezést, a forgatókönyvet és Jane Fonda alakítását méltatták. A színésznő a 44. Oscar-gálán elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat. (Sajnos ez a kategória a woke tombolása miatt veszélybe került, erről a témáról itt olvashatnak bővebben.) A film legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában egy további Oscar-jelölést szerzett.

A történet

A film címszereplője John Klute (Donald Sutherland), egy vidéki detektív, aki egy eltűnt személy ügyében nyomoz. Az eltűnt férfi, Tom Gruneman, leveleket hagyott maga után, amelyek egy Bree Daniels (Jane Fonda) nevű New York-i prostituálthoz vezetik a nyomozást. Bree Daniels élete nem egyszerű; ő is próbál kitörni a prostitúció világából, miközben színészi karrierjét építgeti. Klute és Bree találkoznak, és bár kezdetben Bree nem bízik a detektívben, lassan közel kerülnek egymáshoz. A nyomozás során kiderül, hogy Bree is veszélyben van, és valaki figyeli őt. A film fokozatosan bontja ki a rejtélyt, ahogy Klute és Bree egyre mélyebbre ásnak Gruneman eltűnésének ügyében, amely egyre bonyolultabb és veszélyesebb lesz. Érdemes a film szereplőiről is pár mondatban megemlékezni.

Fotó: Mafab.hu