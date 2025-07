Jennifer Lopez felejthetetlen show-t ígér ma estére a magyar közönségnek

Jennifer Lopez már szombaton megérkezett mintegy százfős stábjával Budapestre, és azóta azt is tudni lehet, hogy a belvárosi ötcsillagos luxusszállodában, a Párisi Udvar Hotel Budapestben szállt meg, de testőrök óvják minden lépését. A világsztár tenerifei fellépése után repült hazánkba, hogy ma este a magyar közönséget is elkápráztassa olyan ikonikus slágerekkel, mint az If You Had My Love, a Waiting for Tonight, a Jenny from the Block, az On the Floor vagy a Let’s Get Loud.

Jennifer Lopez látványos show-t ígér. Fotó: Jennifer Lopez Facebook-oldala

Jennifer Lopez az egyik legsokoldalúbb művész

Minden nemzetközi JLover-nek üzenem: ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk!

– fogalmazott korábban a világsztár, aki híres fergeteges színpadi produkcióiról, lendületes táncairól és divatot teremtő ruhadarabjairól, így a budapesti közönséget garantáltan felejthetetlen élmény várja.

Méltán tartják az egyik legsokoldalúbb művésznek, aki egyedülálló módon ötvözi az éneklés, a tánc és a színészet világát. Többszörös díjnyertes és platinalemezes előadó, akinek karrierjét számos nemzetközi siker és rekord övezi.

Pályafutása során több mint 80 millió eladott lemez, 15 milliárdnál is több stream, valamint közel 28 millió havi hallgató csak a Spotify-on igazolja rendkívüli népszerűségét és hatását a globális zeneiparra.

Jennifer Lopez nem csak egy előadó, ő maga a kortárs popkultúra egyik legmeghatározóbb és leginspirálóbb jelensége. Színésznőként, producerként, énekesnőként és üzletasszonyként egyaránt rendkívüli hatást gyakorol a nemzetközi szórakoztatóiparra.

Ráadásul ő az egyetlen női művész, aki egy időben uralta a zenei és filmes toplistákat, amivel történelmet írt. Filmjei világszerte több mint hárommilliárd dolláros bevételt értek el.

A Netflixen bemutatott Atlas és a The Mother című filmjei egyaránt a nézettségi listák élén debütáltak, utóbbi pedig azóta is a platform minden idők tíz legnézettebb filmje között szerepel. Az Unstoppable című filmje az Amazon Prime Video globális toplistájának élére került idén, míg a Kiss of the Spider Womanben nyújtott érzékeny és mélyreható alakítását kritikai elismerés övezte a Sundance Filmfesztiválon. Készül a következő Netflix-produkciója, az Office Romanc, partnere Brett Goldstein, a Ted Lasso és Shrinking című sorozatok ismert alkotója és szereplője.

A budapesti koncert apropóján összeszedtünk néhány érdekességet: