Kiakadtak a rajongók, több ezren nem jutottak be Post Malone koncertjére

Lezárták a kapukat a Kolozsvári Arénában Post Malone koncertje előtt, az Untold szervezői megerősítették: a hatalmas érdeklődés miatt a jelenlévők száma meghaladta a katasztrófavédelem által biztonságosnak ítélt létszámot. Pénteken több mint 120 ezer fesztiválozó volt a helyszínen.

Post Malone a globális popkultúra egyik legmeghatározóbb figurája. Fotó: Post Malone Facebook-oldala

Post Malone kolozsvári koncertje nagy felháborodást váltott ki

Sajnálatos módon biztonsági okokból le kellett zárnunk az aréna kapuit, miután a befogadóképességet elértük. Megértjük azok csalódottságát, akik nem jutottak be, de a biztonság az első

– közölte a katasztrófavédelem egyik képviselője a Știri de Cluj portállal.

A szabályok értelmében idén a Kolozsvári Aréna befogadóképességét mintegy 59 ezer főre csökkentették, ami körülbelül háromezerrel kevesebb, mint 2023-ban. Hasonló helyzet már korábban is előfordult: két évvel ezelőtt az Imagine Dragons koncertjén szintén lezárták a bejáratot, ez pedig hatalmas felháborodást váltott ki a fesztiválozók körében.

Az amerikai rapper ma este 21.15-től a Sziget nagyszínpadán lép fel.