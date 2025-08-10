Kiakadtak a rajongók, több ezren nem jutottak be Post Malone koncertjére

Lezárták a kapukat a Kolozsvári Arénában Post Malone koncertje előtt, az Untold szervezői megerősítették: a hatalmas érdeklődés miatt a jelenlévők száma meghaladta a katasztrófavédelem által biztonságosnak ítélt létszámot. Pénteken több mint 120 ezer fesztiválozó volt a helyszínen.
Post Malone kolozsvári koncertje nagy felháborodást váltott ki
Sajnálatos módon biztonsági okokból le kellett zárnunk az aréna kapuit, miután a befogadóképességet elértük. Megértjük azok csalódottságát, akik nem jutottak be, de a biztonság az első
– közölte a katasztrófavédelem egyik képviselője a Știri de Cluj portállal.
A szabályok értelmében idén a Kolozsvári Aréna befogadóképességét mintegy 59 ezer főre csökkentették, ami körülbelül háromezerrel kevesebb, mint 2023-ban. Hasonló helyzet már korábban is előfordult: két évvel ezelőtt az Imagine Dragons koncertjén szintén lezárták a bejáratot, ez pedig hatalmas felháborodást váltott ki a fesztiválozók körében.
Az amerikai rapper ma este 21.15-től a Sziget nagyszínpadán lép fel.
A tetovált zenei kaméleon, aki meghódította a világot
Austin Richard Post, azaz Post Malone, 1995. július 4-én született Syracuse-ban, New York államban. A zene iránti szenvedélye már tinédzserkorában kirajzolódott: gitáron játszott, dalokat írt és kísérletezett a hiphop, a rock és a pop stílusainak vegyítésével. A világhír 2015-ben érte utol, amikor a White Iverson című dala az interneten villámgyorsan vírussá vált. Ezzel elindult egy pálya, amelyen azóta is olyan listavezető slágerek szerepelnek, mint a Rockstar, a Circles és a Sunflower. Post Malone különlegessége, hogy képes átjárni a műfajok között: a rapet könnyed dallamokkal, a popot melankolikus hangulattal, a countryt és a rockot modern hangzással ötvözi. Ezt a sokszínűséget erősíti jellegzetes, rekedtes hangja és a teljes testét – köztük arcát – borító tetoválások, amelyek mára védjegyévé váltak. Az elmúlt években olyan albumokat adott ki, mint a Stoney, a Beerbongs & Bentleys, a Hollywood’s Bleeding, a Twelve Carat Toothache és a személyesebb hangvételű Austin. Post Malone ma már nemcsak az amerikai könnyűzene, hanem a globális popkultúra egyik legmeghatározóbb figurája, egy olyan művész, aki bebizonyította, hogy a stílushatárok nem korlátok, hanem új lehetőségek.