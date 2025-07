Jennifer Lopez megérkezett Budapestre, némi szerencsével akár ön is összefuthat vele

Jennifer Lopez ma délután, a legnagyobb titokban és szigorú védelem mellett bejelentkezett a luxusszállodába, ahol budapesti tartózkodása idején megszáll.

Jennifer Lopez holnap este ad nagyszabású koncertet. Fotó: Jennifer Lopez Facebook-oldala

Jennifer Lopez komoly stábbal érkezett

A popdíva budapesti koncertje az Up All Night Live in 2025 turné nyolcadik állomása, a legutóbbi fellépés tegnap volt Tenerifén. Budapestről hétfő reggel repül tovább, hiszen aznap este már újabb koncertje van Olaszországban, Lucca városában. Addig is természetesen a főváros egyik legjobb luxusszállodájában száll meg, ahol a hírek szerint két emeletet is lefoglaltak neki és stábjának – írja a Borsonline.hu.

Jennifer Lopez testőröket, asszisztenseket, de még orvost és pszichológust is hozott magával, a megszokott sminkese, fodrásza és énektanára mellett.

A rajongóknak érdemes résen lenniük, a városban bárhol összefuthatnak vele, hiszen egy nappal a fellépés előtt érkezett, így akár lehet ideje Budapesttel ismerkedni.

A Borsonline.hu cikke szerint a magyar szervezőcég idegenvezetőt is biztosít neki, ha igényli, de azt nem tudni, hogy kért-e ilyen szolgáltatást. Az érkezéséből kiindulva biztosan a lehető legkomolyabb biztonsági előírásoknak megfelelően, titoktartással kezelnék, ha JLo a főváros utcáin sétálna testőrei kíséretében, de tény, hogy könnyen ki lehetne szúrni.

A Jennifer Lopez-koncertet szervező Green Stage Production arra figyelmeztette a rajongókat, hogy csak megbízható helyről vásároljanak jegyet, mert megjelentek a hamis jegyárusok – írja a Vg.hu. A Green Stage Production Facebook-bejegyzése szerint a megnövekedett érdeklődés már a csaló jegyárusokat is felébresztette. Arra kérnek mindenkit, hogy figyelmesen járjanak el vásárláskor és megbízható helyről szerezzék be időben a jegyeiket.

Hivatalosan jegyeket csak a Green Stage Production és az Evetnim oldalán lehet vásárolni.