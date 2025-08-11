Nagyot álmodott Magyar Péter, csúnya lebőgés lett a vége + videó

Fenyegetik az államfőt, gyalázzák a fideszeseket, gyűlöletkampánnyal épít „szeretetországot” a Tisza Párt – ajánlotta a Fidesz-frakció podcast 11. részét a közösségi oldalán Kocsis Máté, a párt parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.

Saját Tusványost akart, de csak

lebőgés lett Magyar Péter erdélyi útjából,

most feljelent, fenyeget, hiszen mindenki hibás, csak ő nem – erről is beszélt a műsorban Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője és állandó szakértője, Bende Balázs. Szóba került az is, hogy nagy az érdeklődés a fix 3 százalékos hitel iránt, ám a Tisza Párt és a médiája támadásba lendült ellene.