Felhőtlen vagy derült, kedden országszerte zavartalanul napos idő várható. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél hétfő estig a Tiszántúlon még élénk lesz, majd ott is mérséklődik.
Megvan, hol találhat enyhülésre a holnapi kánikulában
A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb,
vízpartok közelében enyhébb idő lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 29, 34 fok között várható.
