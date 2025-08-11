kenyérlelke fesztiválkenyéraugusztus 20

Idén is lesz Kenyérlelke Fesztivál augusztus 20-án

Idén is megszervezik augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztivált, amelyre rekordszámú pékség és malom jelezte részvételi szándékát. A hatvan kiállító között kistermelők, gazdák, gazdaságok árui kaphatók majd, és számos társszervezet is képviselteti magát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 17:34
p i x e l t a s t e raka PINTER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 20-án ismét jelentkezik a Kenyérlelke Fesztivál, a kézműves pékszakma legrangosabb hazai seregszemléje – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Magyar Kézműves Kenyér Társaság. A szervezők kiemelték: a „kovászolás szerelmesei” idén tizenegyedik alkalommal jönnek össze az eszmecserén túl azért is, hogy kenyereiket megversenyeztessék.

Idén rekordszámú pékség és malom jelezte részvételi szándékát a fesztiválon (Forrás: Magyar Kézműves Kenyér Társaság)
Idén rekordszámú pékség és malom jelezte részvételi szándékát a Kenyérlelke Fesztiválon (Fotó: Magyar Kézműves Kenyér Társaság)

Az ingyenes eseménynek augusztus 20-án, 9 órától a Zöld Fesztivállal párhuzamosan a szentendrei skanzen ad otthont. A szervezők szakmai programokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, workshopokkal színesítik az egész napos rendezvényre látogatókat.

A könnyebb odajutás érdekében a HÉV-végállomástól különbuszok indulnak a helyszínre.

Idén rekordszámú, azaz 22 pékség és hét malom jelezte részvételi szándékát, amelyek termékei mellett számos ínyenc portéka is megjelenik.

A hatvan kiállító között kistermelők, gazdák, gazdaságok árui kaphatók majd, és számos társszervezet is képviselteti magát a rendezvényen.

Egy pap felszenteli a fesztiválon készült kenyereket (Forrás: Magyar Kézműves Kenyér Társaság)
Egy pap felszenteli a fesztiválon készült kenyereket (Fotó: Magyar Kézműves Kenyér Társaság)

Az esemény azok számára lesz hiánypótló, akiknek nem mindegy, milyen táplálékot vesznek magukhoz. A fesztivál szlogenje, a „Tiszta élelmiszert, tiszta lelkiismerettel” is erre utal. A kenyérünnep talán legfőbb erénye, hogy a gyakorlatban mutatja be, hogy akár ipari körülmények között is megvalósítható olyan vegyszermentes gazdálkodás, élelmiszer-készítés, amely hosszú távon fenntartható a termőföld, a kisipar és a fogyasztók egészsége szempontjából egyaránt.

A pékségek idén sem versenyeznek, helyette profi zsűri minősíti termékeiket, arany, ezüst és bronz kategóriában. A hobbisütők idén fehér/félbarna, teljes kiőrlésű, valamint a nemrég elhunyt pék, Lévai Csaba emlékére létrehozott különleges kenyerek kategóriájában versenyezhetnek. Az otthon sütő pékek munkáit a zsűri külalak, bélzet és íz alapján rangsorolja. A versenykenyerekben élesztő és adalék anyagok használata szigorúan tilos.

Borítókép: Sok pékséget várnak a Kenyérlelke Fesztiválra (Fotó: Magyar Kézműves Kenyér Társaság)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas, a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu