Idén is lesz Kenyérlelke Fesztivál augusztus 20-án

Augusztus 20-án ismét jelentkezik a Kenyérlelke Fesztivál, a kézműves pékszakma legrangosabb hazai seregszemléje – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Magyar Kézműves Kenyér Társaság. A szervezők kiemelték: a „kovászolás szerelmesei” idén tizenegyedik alkalommal jönnek össze az eszmecserén túl azért is, hogy kenyereiket megversenyeztessék.

Idén rekordszámú pékség és malom jelezte részvételi szándékát a Kenyérlelke Fesztiválon (Fotó: Magyar Kézműves Kenyér Társaság)

Az ingyenes eseménynek augusztus 20-án, 9 órától a Zöld Fesztivállal párhuzamosan a szentendrei skanzen ad otthont. A szervezők szakmai programokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, workshopokkal színesítik az egész napos rendezvényre látogatókat.

A könnyebb odajutás érdekében a HÉV-végállomástól különbuszok indulnak a helyszínre.

Idén rekordszámú, azaz 22 pékség és hét malom jelezte részvételi szándékát, amelyek termékei mellett számos ínyenc portéka is megjelenik.

A hatvan kiállító között kistermelők, gazdák, gazdaságok árui kaphatók majd, és számos társszervezet is képviselteti magát a rendezvényen.

Egy pap felszenteli a fesztiválon készült kenyereket (Fotó: Magyar Kézműves Kenyér Társaság)

Az esemény azok számára lesz hiánypótló, akiknek nem mindegy, milyen táplálékot vesznek magukhoz. A fesztivál szlogenje, a „Tiszta élelmiszert, tiszta lelkiismerettel” is erre utal. A kenyérünnep talán legfőbb erénye, hogy a gyakorlatban mutatja be, hogy akár ipari körülmények között is megvalósítható olyan vegyszermentes gazdálkodás, élelmiszer-készítés, amely hosszú távon fenntartható a termőföld, a kisipar és a fogyasztók egészsége szempontjából egyaránt.

A pékségek idén sem versenyeznek, helyette profi zsűri minősíti termékeiket, arany, ezüst és bronz kategóriában. A hobbisütők idén fehér/félbarna, teljes kiőrlésű, valamint a nemrég elhunyt pék, Lévai Csaba emlékére létrehozott különleges kenyerek kategóriájában versenyezhetnek. Az otthon sütő pékek munkáit a zsűri külalak, bélzet és íz alapján rangsorolja. A versenykenyerekben élesztő és adalék anyagok használata szigorúan tilos.