Megdöbbentő ütemben zajlik az iszlám térhódítás Olaszországban. A sajtó most arról számol be, hogy a muzulmán közösség egy katolikus templomot vásárolt meg, valószínűleg azért, hogy mecsetté alakítsa át. Korábban is volt példa arra, hogy a katolikus vallási szentélyek kerthelyiségeiben töltötték el a muzulmánok a vallási ünnepeiket. Közben pedig a keresztény szimbólumokat eltávolították, mintha mit sem számító tárgyak lennének.

Muszlimok Nápolyban

Fotó: AFP

Sajtóbeszámolók szerint Nápolyban egy több mint százéves feszületet távolítottak el egy templom bejáratától, mivel zavarta a muzulmánokat. A Nápoly külvárosában lévő Santa Caterina al Foro Magno templom bejáratáról vették le a keresztet. Ennek oka feltehetően az, hogy az érsekség eladta az ingatlant egy pakisztáni származású magánszemélynek, aki valószínűleg imaházzá kívánja alakítani.

Figyelemre méltó az is, hogy mindez egy olyan területen történt, ahol a lakosok szerint már három iszlám központ működik. A helyiek és a plébános attól tart, hogy a templom helyén mecsetet szándékoznak létrehozni, ezért volt kényelmetlen a keresztény szimbólum a bejárat előtt.

Egy új muszlim vallási imaház kilátásba helyezése azt feltételezi, hogy a helyi muzulmán közösség szisztematikusan és tudatosan építi kulturális és vallási területeit a dél-olaszországi településen.

Kormánypárti politikusok szerint ez egy újabb aggasztó eset. A tendencia azt bizonyítja, hogy nemcsak népességcsere, hanem kulturális és vallási helyettesítés van folyamatban. Attól tartanak, hogy a lassan beszivárgó idegen kultúrák és vallások háttérbe szorítják a nyugati, zsidó–keresztény világot és annak értékeit.

A mélyen vallásos nápolyiak óriási felháborodással fogadták a százéves feszület ledöntését. Azt mondták, úgy vélik, nemcsak vallási, hanem kultúrtörténeti megfosztás áldozatai.

Voltak olyanok is, akik úgy érezték mintha Krisztus keresztre feszítését kellett volna végignézniük, amikor azt látták, hogy a hatalmas feszületet beleengedték egy fekete szemeteszsákba.

Annál is inkább, mert a városnegyed lakóit számos emlék kötötte a templomhoz. Voltak, akik ott járultak a szentségekhez, de a járókelők is gyakran megálltak, hogy egy rövid fohász erejéig fejet hajtsanak a feszület előtt. A nápolyiak tehetetlennek és kifosztottnak érzik magukat. Békés fáklyás felvonulással tiltakoznak a keresztény szimbólum eltávolítása miatt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)