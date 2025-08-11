Olaszországmecsetiszlám

Iszlám térhódítás Olaszországban

Több száz éves feszületet távolítottak el Nápoly egyik templomának bejáratától. A helyeik fáklyás felvonulással tiltakoznak, mivel úgy vélik, az idegen vallású és kultúrájú bevándorlók nem a beilleszkedésen fáradoznak, hanem iszlám központok és imaházak létrehozásán a volt keresztény szentélyek helyein.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 11. 17:39
Illusztráció Forrás: Pexels
Megdöbbentő ütemben zajlik az iszlám térhódítás Olaszországban. A sajtó most arról számol be, hogy a muzulmán közösség egy katolikus templomot vásárolt meg, valószínűleg azért, hogy mecsetté alakítsa át. Korábban is volt példa arra, hogy a katolikus vallási szentélyek kerthelyiségeiben töltötték el a muzulmánok a vallási ünnepeiket. Közben pedig a keresztény szimbólumokat eltávolították, mintha mit sem számító tárgyak lennének. 

Muszlimok Nápolyban
Muszlimok Nápolyban
Fotó: AFP

Sajtóbeszámolók szerint Nápolyban egy több mint százéves feszületet távolítottak el egy templom bejáratától, mivel zavarta a muzulmánokat. A Nápoly külvárosában lévő Santa Caterina al Foro Magno templom bejáratáról vették le a keresztet. Ennek oka feltehetően az, hogy az érsekség eladta az ingatlant egy pakisztáni származású magánszemélynek, aki valószínűleg imaházzá kívánja alakítani. 

Figyelemre méltó az is, hogy mindez egy olyan területen történt, ahol a lakosok szerint már három iszlám központ működik. A helyiek és a plébános attól tart, hogy a templom helyén mecsetet szándékoznak létrehozni, ezért volt kényelmetlen a keresztény szimbólum a bejárat előtt. 

Egy új muszlim vallási imaház kilátásba helyezése azt feltételezi, hogy a helyi muzulmán közösség szisztematikusan és tudatosan építi kulturális és vallási területeit a dél-olaszországi településen. 

Kormánypárti politikusok szerint ez egy újabb aggasztó eset. A tendencia azt bizonyítja, hogy nemcsak népességcsere, hanem kulturális és vallási helyettesítés van folyamatban. Attól tartanak, hogy a lassan beszivárgó idegen kultúrák és vallások háttérbe szorítják a nyugati, zsidó–keresztény világot és annak értékeit. 

A mélyen vallásos nápolyiak óriási felháborodással fogadták a százéves feszület ledöntését. Azt mondták, úgy vélik, nemcsak vallási, hanem kultúrtörténeti megfosztás áldozatai. 

Voltak olyanok is, akik úgy érezték mintha Krisztus keresztre feszítését kellett volna végignézniük, amikor azt látták, hogy a hatalmas feszületet beleengedték egy fekete szemeteszsákba. 

Annál is inkább, mert a városnegyed lakóit számos emlék kötötte a templomhoz. Voltak, akik ott járultak a szentségekhez, de a járókelők is gyakran megálltak, hogy egy rövid fohász erejéig fejet hajtsanak a feszület előtt. A nápolyiak tehetetlennek és kifosztottnak érzik magukat. Békés fáklyás felvonulással tiltakoznak a keresztény szimbólum eltávolítása miatt. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

