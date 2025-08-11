Rapid délutáni friss – Fű, fa, virág nyolc oldalban + videó

Megszületett a nagy mű, elkészült Magyar Péter programnak csúfolt röpdolgozata – amiben, az ígérethalmaz mellett, fotók is vannak az alkotóról, aki nyilván most pihen egy nagyot. Közben már kiderült, hogy Trump amerikai és Putyin orosz elnök Alaszkában találkozik, hogy a békéről és a hogyan továbbról beszéljenek. Ezekkel a témákkal készült a Rapid délutáni adására Szentesi Zöldi László, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Kárpáti András, a Mediaworks főmunkatársa.

Propagandalap vagy hazugságtól hemzsegő programfüzet Magyar Pétertől, szinte mindegy is. Lényeg, elkészült, kemény nyolc oldalban, és akinek hiányérzete lenne egyébként, mindenhol talál egy portrét a Tisza-vezérről.

Kárpáti András azzal indított, hogy azon túl, hogy a mű elején összefoglalták Magyar Péter székesfehérvári beszédének zanzásított változatát, csak kormánybírálatról volt szó, de azt sem fejtették ki, hogy pontosan mi a bajuk. Megszólaltatnak ugyan szakértőket, név nélkül természetesen, ahogy azt kell, akik bírálják a kormány adásvételeit, ingatlan-túlárazásról beszélnek konkrétumok nélkül. Szóval, ezek híján találja ki mindenki, mi lehet a probléma. Majd azzal folytatta Kárpáti András, hogy fenyegetik a kormányt és a támogatókat, szimpatizánsokat is vagyonelkobzással, ez a körítés, és persze előjön a nagy baloldali toposz, a bérlakásprogram is, miközben elindul az Otthon start, ami jóval kedvezőbb, és aki szeretne, így saját ingatlanhoz juthat. Kárpáti kolléga értetlenül állt a devizahitelesek megmentéséről szóló bekezdés előtt, ugyanis ez a program már rég megoldódott, lefutott, véget ért. Magyar Péterék havi 100 ezer forintot utalnának azoknak, akik a devizahitel miatt bajban vannak – hogy kinek, miért, miből, meddig, arra már nem terjedt ki a mondatocska.

Szentesi Zöldi László emlékeztetett, hogy eddig minden kormány azt ígérte, hogy esetleges győzelme esetén jól megbünteti az elődöket. Amiből persze nem lett semmi. A tiszások most Orbán Viktort fenyegetik mindennel is, amivel csak lehet. Álnaivan fel is tette a kérdést, vannak olyan milliók Magyarországon, akik elhiszik, hogy lesznek olyan volt SZDSZ-es, már tiszás emberek, akik hathatós segítségével kirakatpereket visznek végbe?

Kárpáti viccesen megjegyezte, vannak még olyanok, akik elhiszik, hogy a Föld az lapos. No, de ebből a csodás kiadványból a nyugdíjasok sem maradtak ki, akiknek a Tisza Párt egy összegben Szép-kártyára adna 200 ezer forintot, de arról szó sincs, hogy marad-e a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjkorrekció. De az se semmi, hogy átlagnyugdíjat kapna mindenki, attól függetlenül, mennyit dolgozott az életében és mit tett le az asztalra, mert van, aki el sem tudja költeni a nyugdíját, míg mások nélkülöznek, legalábbis Magyar Péterék szerint. Maradjunk annyiban, hogy ez egy átgondolatlan és kidolgozatlan program, de Magyar Péter fotói még jók lesznek poszternek az ágy fölé, akinek erre támad gusztusa.