Hallgat a Majkát felnevelő hálózat a rapper botrányos viselkedéséről + videó

– Majka művész úrnak azután sikerült miniszterelnököt fejbelövős jelenetet produkálnia egy fesztivál nagyszínpadán, hogy bő egy év alatt a szlovák miniszterelnök és a jelenlegi amerikai elnök ellen is fegyveres merényletet követtek el, még ha sikertelent is – mutatott rá Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett: a magyar történelemből számos példát lehet találni miniszterelnök elleni sikeres merényletre is.

Sokan felháborodtak Majka hétvégi botrányán (Forrás: Facebook)

A politikus jelezte, hogy a Majkát felnevelő, a másokon folyamatosan európai stílust számonkérő hálózatnak ehhez egy szava nincs, sőt Majka már megkezdhette a nagy letagadó műveletet is.

Az egész szerinte nem volt más, mint egy geg. Jó lenne, ha a Való Világból szárba szökkent népszerűség mellé még egy dolog szegődne: egycsipetnyi felelősségérzet

– tette hozzá Dömötör Csaba.

Ismert, a debreceni Campus Fesztivál zárónapján, július 19-én a rapper koncertjén inkább szórványosan, mint össznépileg, de többször is szidalmazták a kormánypártot, amire az előadó még rátett egy lapáttal.

A dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b...zmeg!” felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal

eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert.

Majka, beleélve magát a rögtönzött kivégzési jelenetbe, össze is esett. Az eset nagy felháborodást váltott ki, sokan adtak hangot nemtetszésüknek.

Borítókép: Majka újabb botránnyal hívta fel magára a figyelmet (Forrás: Facebook)