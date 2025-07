Még a Szigetet is lepipálja ez a hazai fesztivál, kevesen gondoltak volna erre

Az idei Campus Fesztivál fellépőinek listáját többek között olyan nemzetközi produkciók erősítik, mint Jason Derulo, a The Chainsmokers, John Newman és a The Dandy Warhols. A fő fellépők között két év után újra ott lesz a Nagyerdőben a Halott Pénz és a Bagossy Brothers Company, visszatér ByeAlex és a Slepp, Majka, Desh, Dzsúdló és a Tankcsapda, valamint a 30 éves jubileumát ünneplő Ganxsta Zolee és a Kartel is színpadra lép eredeti felállásban.