Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte + videó

Teljesen leáll hétvégén az MVM online ügyfélszolgálata

Karbantartást végeznek, ha előre fizetős árammérője van, a hétvégén nem tudja majd feltölteni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 16:32
Tervezett karbantartást végez az MVM az online ügyfélszolgálatán várhatóan 2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között. A munka elvégzését követően a társaság új funkciókat vezet majd be. Emiatt azonban a karbantartás idején az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – hívja fel a figyelmet weboldalán az MVM. 

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívják előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóik figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. 

A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik – írják. 

 

