Teljesen leáll hétvégén az MVM online ügyfélszolgálata

Tervezett karbantartást végez az MVM az online ügyfélszolgálatán várhatóan 2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között. A munka elvégzését követően a társaság új funkciókat vezet majd be. Emiatt azonban a karbantartás idején az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – hívja fel a figyelmet weboldalán az MVM.

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívják előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóik figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra.

A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik – írják.