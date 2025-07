Durva ellentmondásba keveredett Majka, miután aláírta a petíciót

A Campus Fesztiválon bemutatott nyilvános kivégzés előtt nem sokkal Majka száznál is több művész társaságában írt alá egy dokumentumot, amelyben elutasítja az uszítást és a gyűlöletbeszédet – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Korábban a Magyar Nemzet megírta, a debreceni Campus Fesztiválon a rapper a főbelövéses jelenettel egyértelműen erőszakra buzdított. A fesztivál zárónapján, július 19-én Majka koncertjén inkább szórványosan, mint össznépileg, de többször is szidalmazták a kormánypártot, amire az előadó még rátett egy lapáttal. Egy dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b…zdmeg!” – felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert. Majka, beleélve magát a rögtönzött kivégzési jelenetbe, össze is esett.

A Mandiner most arra emlékeztet, a petíció, amit száznál is többen aláírtak, közöttük Majka is, így kezdődik: „Mi, a magyar zenész- és művésztársadalom tagjai mély megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy a Sziget Fesztivál, ami eddig a nyitottságáról és a szélsőségektől mentes értékrendjéről volt ismert, teret ad egy gyűlölködő, rasszista zenekarnak, a Kneecap-nek”. A száznál is több aláíró művész között, akik tiltakoztak a terroristákat éltető és támogató együttes magyarországi fellépése ellen, Majka neve is szerepelt.

A hazai művésztársadalom sokszínű. Vannak vitáink, másként látjuk a világot, de abban valamennyien egyetértünk, hogy az uszításnak, a gyűlöletbeszédnek nincs helye közöttünk

– áll a dokumentumban, amit néhány nappal ezelőtt Majka is aláírt.

Az a Majka, aki szerint

csak egy geg, hogy gyermekek is végignézték a Campus Fesztiválon, amint a Csurran, cseppen című dal végén nyilvánosan kivégzik a miniszterelnököt.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az előadóművész 2025 januárjában bemutatott, kormánykritikus áthallású zeneszáma az ellenzéki politikusoknál nagy kedvenc lett, Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter is teljesen a hatása alá került.