Romanowski válaszolt Magyar Péter fenyegetésére

A magyarok nem dőlnek be a globalisták hazugságainak, manipulációinak és zsarolásának – írta a közösségi médiában Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes.

Romanowski szerint a „magyar Tusk” jobb, ha felkészül a tárgyalásra (Fotó: AFP)

Látják, mi történik Lengyelországban Donald Tusk kormányzása alatt: a von der Leyen és Weber által kinevezett politikai tolvajok és bűnözők először blokkolták az uniós hiteleket, most pedig a haverjaiknak és családtagjaiknak osztogatják azokat jachtok, szaunák, sőt csoportos szexklubok vásárlására

– hívta fel a figyelmet.

Węgrzy nie dadzą się nabrać na kłamstwa, manipulacje i szantaż globalistów.



Widzą, co dzieje się w Polsce pod rządami @donaldtusk : polityczni złodzieje i przestępcy narzuceni przez von der Leyen i Webera najpierw blokowali unijne kredyty, a teraz rozdają je swoim kolesiom i ich… — Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) August 12, 2025

Megszegik az ígéreteiket, elszegényítik és kisajátítják az államot, és soha nem látott mértékben terjesztik a politikai korrupciót – sorolta a Tusk-kormány bűneit.

Nemcsak az ellenzéket üldözik, hanem azokat a hétköznapi polgárokat is, akik nem hajlandók a kottájukból játszani – hamisan vádolva másokat azzal, amit maguk követnek el. Mint az én esetemben, amikor az illegálisan átvett ügyészség kitalált vádakkal üldöz engem – olyan abszurd vádakkal, hogy még az Interpol is elutasította az üldözésem iránti kérelmüket

– mutatott rá Romanowski.

Reggel, délben és este is hazudnak. Ez a baloldali-liberális establishment természete. Hazug propagandájukkal megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy a magyarok érdekeit jobban védik a globalisták, mint a állam szuverenitását védő kormány

– tette hozzá.

Magyar Péter – a magyar Tusk – pedig jobb, ha felkészül a tárgyalásra, mert amikor Lengyelországban helyreáll a jog és a rend, felelősségre lesz vonva a rólam terjesztett hazugságokért. Nem hagyom, hogy Soros és Weber bábja sértegessen, akit a megbízói védenek, hogy megvalósíthassa terveiket Magyarországon, ha hatalomra kerül

– ígérte Marcin Romanowski.