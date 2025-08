Marcin Romanowski: Alkotmányos puccs zajlik Lengyelországban – Brüsszel bűnrészes módon hallgat

A Médiatanács elleni támadás ügyében benyújtott feljelentésem nem egyedülálló: ez kiegészíti azt az eljárást, amelyet az Alkotmánybíróság elnöke még januárban indított, amikor is az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság elleni „alkotmányos puccsra” hívta fel a figyelmet – e puccsot a miniszterelnök, az igazságügyi miniszter és más magas rangú tisztségviselők hajtották végre. Bár az igazságügyi miniszter – aki maga is az eljárás egyik fő gyanúsítottja – törvénytelenül elmozdította a független ügyészt, az ügy továbbra is folyamatban van. A bizonyítékok túl súlyosak ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni őket.

Az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács is veszélyben van. Ezeket az intézményeket pénzügyi blokáddal, az ítéletek közzétételének megtagadásával, valamint büntetőjogi fenyegetésekkel próbálják megfélemlíteni, mert a törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek.

A jogsértések mértéke hatalmas, és közös céljuk az intézményi függetlenség felszámolása, a hatalmi ágak szétválasztásának megsemmisítése, valamint a globalista kormánykoalíció totális politikai uralmának megteremtése a közélet minden területén.

Ami történik, nem csupán a jogállamiság elleni puccs, hanem az állami intézmények szándékos lerombolása is — ez megnyilvánul például az illegális bevándorlók kontroll nélküli befogadásában, a fejlesztési projektek leállításában, valamint a nemzetbiztonság és a gazdasági növekedés romlásában.