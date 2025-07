Több miniszter leváltását jelentette be Donald Tusk

A változásoknak strukturális és személyi jellege is van, az eddig 26 tagú kabinetet 21 tagúra karcsúsítják – közölte Tusk. Prioritásnak nevezte Lengyelország külső biztonságának megőrzését katonai, hatérvédelmi és energiaügyi értelemben, valamint a belpolitikai rend védelmét is. Korábban arról is írtunk, hogy visszarendelték Tuskék a lengyel nagykövetet Budapestről.

Donald Tusk lengyel kormányfő

Fotó: NurPhoto/Aleksander Kalka