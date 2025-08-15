Orbán ViktorbeavatkozásUkrajnakormányTisza PártbelpolitikaZelenszkij

„Orbánnak vége” – üzeni az ukrán tévé, mert hát mi más lenne fontosabb nekik + videó

Úgy tűnik, az ukrán állami FREEDOM tévének nem elég a fronton zajló háború, a gazdasági csőd szélén billegő országuk vagy a belpolitikai káosz, az a legfőbb témájuk, ki vezeti majd Magyarországot. Kijev leplezetlenül Magyar Péter győzelmében reménykedik.

Magyar Nemzet
Forrás: FREEDOM TV2025. 08. 15. 6:14
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Európai Tanács rendkívüli kerekasztal-ülése előtt Brüsszelben Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Ezúttal Maria Geletij, a nemzetközi kapcsolatok szakértője – aki mellesleg korábban a USAID ukrajnai programját vezette, tehát abszolút független és semleges, ugye – jelentette ki, hogy „Orbánnak vége”, és hogy „már maguk a magyarok is látják, micsoda fenyegetést jelent számukra Orbán”.

Orbán
Fotó: Képernyőkép

Az ukránok logikája valahogy így fest: Orbán Viktor az orosz oligarchák zsebében, Magyarország az uniós szankciókra fittyet hányó Moszkva-fióktelepe. 

Bizonyíték? Az nincs, elég csak kimondani, és máris igaz szerintük.

Geletij szerint az orosz tőke titokban finanszírozza a magyar kampányt – amit természetesen egyetlen irat, átutalás vagy hangfelvétel sem támaszt alá, de a műsorvezető bólogatása önmagában kőkemény bizonyítéknak számít. 

Az amerikai demokraták kitartottjaként ő ezt nyilván tudja.

Szerintük van esély rá, hogy Magyar Péter győz

Ez a tény pedig az ukrán szakértő szerint egyenlő Orbán Viktor politikai végével. Sőt, azt is hozzátette, hogy a Tisza párt népszerűsége folyamatosan nő, ezért Orbán „nagyon fél”. 

Kár, hogy a Voks2025 szavazás eredményeit valahogy nem ismertették, de a Nemzet Hangja belső felmérésének számai annál inkább előkerültek.

A hab a tortán: Magyarország akár szavazati jogát is elveszítheti az EU-ban – mondja Geletij –, mert hát miért is ne, ha nem úgy viselkedik, ahogy Brüsszel és Kijev szeretné. Most még nincs napirenden, de „ha így folytatjuk, realitássá válhat”, fogalmazott az ukrán szakértő.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Európai Tanács rendkívüli kerekasztal-ülése előtt Brüsszelben (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

