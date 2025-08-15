„Orbánnak vége” – üzeni az ukrán tévé, mert hát mi más lenne fontosabb nekik + videó

Szerintük van esély rá, hogy Magyar Péter győz

Ez a tény pedig az ukrán szakértő szerint egyenlő Orbán Viktor politikai végével. Sőt, azt is hozzátette, hogy a Tisza párt népszerűsége folyamatosan nő, ezért Orbán „nagyon fél”.

Kár, hogy a Voks2025 szavazás eredményeit valahogy nem ismertették, de a Nemzet Hangja belső felmérésének számai annál inkább előkerültek.

A hab a tortán: Magyarország akár szavazati jogát is elveszítheti az EU-ban – mondja Geletij –, mert hát miért is ne, ha nem úgy viselkedik, ahogy Brüsszel és Kijev szeretné. Most még nincs napirenden, de „ha így folytatjuk, realitássá válhat”, fogalmazott az ukrán szakértő.