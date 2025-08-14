Ügyvédi irodán keresztül kapcsolódhat Ukrajnához és Soros-hálózathoz a Tisza Párt

A Tisza Párt több vezető politikusa és háttérembere is pályafutását a Freshfields Bruckhaus Deringer (FBD) nemzetközi ügyvédi irodánál kezdte. Az iroda az Egyesült Államoktól Ukrajnáig aktív, és több alkalommal együttműködött Soros György alapítványaival is – írja az Ellenpont.

A portál felidézte: a Tényellenőr derítette ki, hogy dr. Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt egyik legfontosabb háttérembere és a Legyél a Változás Egyesület elnöke, több mint 14 évet dolgozott a Freshfieldsnél és annak magyar jogutódjánál, az Oppenheim Ügyvédi Irodánál. Melléthei Magyar Péter szoros munkatársa, aki több jelentős jogi ügyben képviselte a pártot, emellett kétmillió forintos adományozója és a Nemzeti Választási Bizottság tiszás delegáltja is.

Szintén a Freshfields londoni irodájánál kezdte pályáját Dávid Dóra, a párt európai parlamenti képviselője, aki később a Facebook angliai jogásza lett. Az Ellenpont megjegyzi, hogy a magyarországi leányvállalatnál korábban Oszkó Péter, Bajnai Gordon egykori pénzügyminisztere is vezető pozíciót töltött be.

Az iroda nemzetközi tevékenységei között szerepel, hogy 2023-ban pro bono jogi tanácsadást nyújtott az ukrán Gazdasági Minisztériumnak az Ukrán Fejlesztési Alap létrehozásához, amelyben a BlackRock mellett Soros György alapítványa, az Open Society Foundation is részt vett. A Freshfields képviselte korábban a Naftogaz ukrán állami energetikai céget is, és egyik volt munkatársát, Markijan Malszkijt 2019-ben Volodimir Zelenszkij Lvivi területi kormányzóvá nevezte ki.

Az Ellenpont cikke emlékeztetett: a Freshfields Soros György több jogi ügyében is szerepet vállalt, köztük a „Stop Soros” törvénycsomag elleni jogi fellépésben. A portál összegzése szerint a Tisza Párt körüli szereplők Freshfieldshez fűződő kapcsolatai egy olyan nemzetközi hálózatot rajzolnak ki, amely elér Ukrajnáig és a Soros-hálózatig.

