Freshfields Bruckhaus DeringerEllenpontSoros Györgyalapítvány

Ügyvédi irodán keresztül kapcsolódhat Ukrajnához és Soros-hálózathoz a Tisza Párt

Az Ellenpont kutatása szerint több, Magyar Péter bizalmi körébe tartozó tiszás tisztségviselő is dolgozott korábban a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi irodánál, amely jogi ügyekben Ukrajnát és Soros Györgyöt is képviselte.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 13:10
Forrás: Ellenpont
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt több vezető politikusa és háttérembere is pályafutását a Freshfields Bruckhaus Deringer (FBD) nemzetközi ügyvédi irodánál kezdte. Az iroda az Egyesült Államoktól Ukrajnáig aktív, és több alkalommal együttműködött Soros György alapítványaival is – írja az Ellenpont.

A portál felidézte: a Tényellenőr derítette ki, hogy dr. Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt egyik legfontosabb háttérembere és a Legyél a Változás Egyesület elnöke, több mint 14 évet dolgozott a Freshfieldsnél és annak magyar jogutódjánál, az Oppenheim Ügyvédi Irodánál. Melléthei Magyar Péter szoros munkatársa, aki több jelentős jogi ügyben képviselte a pártot, emellett kétmillió forintos adományozója és a Nemzeti Választási Bizottság tiszás delegáltja is.

Szintén a Freshfields londoni irodájánál kezdte pályáját Dávid Dóra, a párt európai parlamenti képviselője, aki később a Facebook angliai jogásza lett. Az Ellenpont megjegyzi, hogy a magyarországi leányvállalatnál korábban Oszkó Péter, Bajnai Gordon egykori pénzügyminisztere is vezető pozíciót töltött be.

Az iroda nemzetközi tevékenységei között szerepel, hogy 2023-ban pro bono jogi tanácsadást nyújtott az ukrán Gazdasági Minisztériumnak az Ukrán Fejlesztési Alap létrehozásához, amelyben a BlackRock mellett Soros György alapítványa, az Open Society Foundation is részt vett. A Freshfields képviselte korábban a Naftogaz ukrán állami energetikai céget is, és egyik volt munkatársát, Markijan Malszkijt 2019-ben Volodimir Zelenszkij Lvivi területi kormányzóvá nevezte ki.

Az Ellenpont cikke emlékeztetett: a Freshfields Soros György több jogi ügyében is szerepet vállalt, köztük a „Stop Soros” törvénycsomag elleni jogi fellépésben. A portál összegzése szerint a Tisza Párt körüli szereplők Freshfieldshez fűződő kapcsolatai egy olyan nemzetközi hálózatot rajzolnak ki, amely elér Ukrajnáig és a Soros-hálózatig.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu