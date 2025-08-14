Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről

A jelentés szerint:

Az ukrán kormánytisztviselőket érintő jelentős emberi jogi kérdések között hiteles jelentések szerint szerepelt: kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés; önkényes letartóztatás vagy fogva tartás; a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság súlyos korlátozása, beleértve erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést újságírók ellen, újságírók indokolatlan letartóztatását vagy büntetőeljárás alá vonását, valamint cenzúrát; a munkavállalók egyesülési szabadságának szisztematikus korlátozása; valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte. Ezek közül néhány emberi jogi kérdés a hadiállapotból eredt, amely tovább korlátozta a demokratikus szabadságjogokat a háborús körülmények miatt, beleértve a sajtószabadságot és a jogi védelmet – emelte ki az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentése.

A teljes jelentés itt érhető el.