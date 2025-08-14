Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán egy amerikai jelentés kapcsán, ami az Ukrajnában uralkodó emberi jogi gyakorlatokról készült. A jelentés 2024 végével bezárólag összegezte a Kijev és Moszkva által elkövetett kegyetlenségeket.
Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán osztotta meg az Egyesült Államok külügyminisztériumának 2024-es emberi jogi országjelentését Ukrajnáról. A dokumentum szerint az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el, köztük kínzásokat, önkényes letartóztatásokat és a sajtószabadság korlátozását. A jelentés 2024 végével bezárólag összegezte a Kijev és Moszkva által elkövetett kegyetlenségeket.
Kijevet súlyos vádak érték
Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentése Brüsszel és Magyar Péter kedvenc kormányának, Zelenszkijéknek 2024-es tevékenységéről. (Értelemszerűen a Moszkva által elkövetett kegyetlenségek felsorolása után, de azért mégis kemény...)
– írta közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.
A jelentés szerint:
Az ukrán kormánytisztviselőket érintő jelentős emberi jogi kérdések között hiteles jelentések szerint szerepelt: kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés; önkényes letartóztatás vagy fogva tartás; a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság súlyos korlátozása, beleértve erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést újságírók ellen, újságírók indokolatlan letartóztatását vagy büntetőeljárás alá vonását, valamint cenzúrát; a munkavállalók egyesülési szabadságának szisztematikus korlátozása; valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte. Ezek közül néhány emberi jogi kérdés a hadiállapotból eredt, amely tovább korlátozta a demokratikus szabadságjogokat a háborús körülmények miatt, beleértve a sajtószabadságot és a jogi védelmet – emelte ki az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentése.
Korábban írtunk az ukrán kényszersorozási gyakorlatokról és arról, hogy bárkit elragadhatnak az utcáról.
Borítókép: Az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el (Fotó: AFP)
