Szánthó MiklósUkrajnaAlapjogokért Központ

Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán osztotta meg az Egyesült Államok külügyminisztériumának 2024-es emberi jogi országjelentését Ukrajnáról. A dokumentum szerint az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el, köztük kínzásokat, önkényes letartóztatásokat és a sajtószabadság korlátozását. A jelentés 2024 végével bezárólag összegezte a Kijev és Moszkva által elkövetett kegyetlenségeket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 14. 12:36
Az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el
Az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán egy amerikai jelentés kapcsán, ami az Ukrajnában uralkodó emberi jogi gyakorlatokról készült. A jelentés 2024 végével bezárólag összegezte a Kijev és Moszkva által elkövetett kegyetlenségeket.

Szánthó Miklós, a Kijev által elkövetett kegyetlenségek kapcsán osztott meg bejegyzést
Szánthó Miklós, a Kijev által elkövetett kegyetlenségek kapcsán osztott meg bejegyzést
(Fotó: MTI)

Kijevet súlyos vádak érték

Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentése Brüsszel és Magyar Péter kedvenc kormányának, Zelenszkijéknek 2024-es tevékenységéről. (Értelemszerűen a Moszkva által elkövetett kegyetlenségek felsorolása után, de azért mégis kemény...) 

– írta közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója. 

A jelentés szerint:

Az ukrán kormánytisztviselőket érintő jelentős emberi jogi kérdések között hiteles jelentések szerint szerepelt: kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés; önkényes letartóztatás vagy fogva tartás; a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság súlyos korlátozása, beleértve erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést újságírók ellen, újságírók indokolatlan letartóztatását vagy büntetőeljárás alá vonását, valamint cenzúrát; a munkavállalók egyesülési szabadságának szisztematikus korlátozása; valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte. Ezek közül néhány emberi jogi kérdés a hadiállapotból eredt, amely tovább korlátozta a demokratikus szabadságjogokat a háborús körülmények miatt, beleértve a sajtószabadságot és a jogi védelmet – emelte ki az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentése.

A teljes jelentés itt érhető el.

Korábban írtunk az ukrán kényszersorozási gyakorlatokról és arról, hogy bárkit elragadhatnak az utcáról.

Borítókép: Az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Luxusélet Ukrajnában nyugati segélyből

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu