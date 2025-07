A migránsválság rémálommá változtatja Európa közlekedését

Németország kormánya látványos határellenőrzési kampányba kezdett, amely komoly fennakadásokat okoz a határ menti régiókban. A Frankfurt an der Oder és Slubice közötti határon például mindennapossá váltak az ellenőrzések, ami órákig tartó torlódásokat is okozhat. A politikai szándék világos: erőt demonstrálni a szavazók felé, miközben a valós gazdasági következményekkel nem számolnak. Lengyelország mellett más országok is hasonló intézkedéseket vezettek be a migránsválság kezelésére.

(Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)

Németország látványos szigorítást vezetett be a migráció ellen

A választók tiltakozásának hatására – és miután az elmúlt évtizedben milliók kértek menedékjogot az országban, a német hatóságok minden – az országba érkező – járművet igyekeznek ellenőrizni. A szomszédos országok követték a német példát, köztük Ausztria, valamint a múlt héttől Lengyelország is.

Ezek az ellenőrzések aláássák az Európai Unió szabad mozgásának eszményét, azonban

az egyezmények lehetőséget adnak arra, hogy ideiglenesen visszaállítsák a határellenőrzéseket, ha komoly fenyegetés áll fenn a nemzetbiztonságra vagy közrendre nézve.

Nem Németország az egyetlen, aki tart egy migránsválságtól

Németország, Lengyelország, Ausztria, Franciaország, Olaszország és Hollandia idén a migrációs aggodalmakra hivatkozva vezettek be határellenőrzéseket.

A megerősített ellenőrzések május eleje óta napi átlagban 110 migráns belépését akadályozták meg Németországban

– közölte a belügyminisztérium. A fokozott ellenőrzések forgalmi dugókat és kellemetlenségeket okoznak az ingázók, kamionsofőrök és más utazók számára. A német szövetségi kormány és más országok vezetése is támogatja az ellenőrzéseket. Ezen a héten Németország csúcstalálkozót tart lengyel, francia és más miniszterekkel, hogy szigorúbb migrációs szabályokról tárgyaljanak. A migráció-ellenőrzés lesz a kulcstémája Friedrich Merz kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtöki londoni találkozójának is.

A múlt héten Lengyelország is hasonló intézkedést hozott: többhetes tiltakozások után Donald Tusk lengyel miniszterelnök utasítást adott saját – Németországgal és Litvániával közös – határaik ellenőrzésére – írja a NY Times.

Borítókép: Nem Németország az egyetlen, aki tart egy migránsválságtól (Fotó: AFP)