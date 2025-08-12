Trump hétfőn kijelentette: Kijevnek és Moszkvának is területet kell feladnia a háború lezárása érdekében. Hozzátette, hogy az e heti orosz–amerikai megbeszélésekből kiderül majd, hajlandó-e a Kreml vezetője egyezségre jutni, írja az Origó.

Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt beszél a Fehér Házban (Fotó: NurPhoto/AFP/Cheriss May)

A vezérkar tájékoztatása szerint az ukrán erők Stepne és Novokosztyantyinivka településeket szabadították fel a Szumi frontszakaszon.

„Nehéz, de visszatartjuk az ellenséget” – írta Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok a Facebookon, miután kedden Volodimir Zelenszkij elnökkel és a katonai vezetés tagjaival egyeztetett. A hétfői előretörés a vasárnapi hírre épül, amikor Kijev bejelentette: visszafoglalta Bezsalivka falut. A Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni a Szumi térségbeli ukrán sikereket. A kisebb ukrán nyereségek közben az orosz csapatok hónapok óta nyomulnak nyugat felé a több mint ezer kilométeres frontvonal egyes szakaszain, és szinte naponta foglalnak el új településeket.

Az orosz hadsereg fontos előrelépést tett a Donyecki Népköztársaságban (DNR) azzal, hogy ellenőrzése alá vonta a Dobropillya felé vezető útszakaszt. Ez a lépés komoly gondot okoz az ukrán fegyveres erőknek a térségben, írja a Life.ru. Putyin egységei megállíthatatlanul törnek előre.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok (Forrás: Facebook/Szirszkij)

Katonai források szerint az ukrán csapatok csapdába kerültek a térségben. Katonai elemzők szerint Pokrovszk elfoglalása kulcsfontosságú lehet a Donbasz-régióért folytatott harcokban. Pokrovszk közeli elfoglalásának lehetősége arra ösztönözhette Donald Trump adminisztrációját, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat Oroszországgal – vélik egyes szakértők. A helyzet továbbra is feszült a térségben, és a harcok folytatódására lehet számítani a közeljövőben.

A The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov szerint számos ukrán forrásból származó jelentés szerint Oroszország potenciálisan katasztrofális előretörést hajthat végre Dobropillya felé, Donyeck megyében.

Reports from many Ukrainian sources of a potentially catastrophic Russian breakthrough toward Dobropilla in Donetsk region, with advance Russian troops cutting off the Dobropilla-Kramatorsk road. Unless stopped rapidly this has the potential to have very serious consequences. pic.twitter.com/EydRGyFpjZ — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 11, 2025

Az ukrán Deep State online térképes projekt szerint az orosz erők mintegy 200 négyzetkilométert ellenőriznek Szumi megyében, összességében pedig körülbelül 114 ezer négyzetkilométert tartanak megszállás alatt Ukrajna területén.