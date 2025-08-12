Rendkívüli

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte + videó

Szumi megyében kisebb területi győzelmeket ért el Ukrajna a Trump–Putyin-csúcs előtt

Az ukrán hadsereg vezérkara kedden közölte, hogy erői két települést is visszafoglaltak Szumi régióban. Ez a lépés újabb, bár mérsékelt előretörést jelent az orosz határ közelében, mindössze napokkal azelőtt, hogy pénteken Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozón egyeztet a békéről.

Forrás: Origo2025. 08. 12. 16:25
Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok Forrás: Facebook/Szirszkij
Trump hétfőn kijelentette: Kijevnek és Moszkvának is területet kell feladnia a háború lezárása érdekében. Hozzátette, hogy az e heti orosz–amerikai megbeszélésekből kiderül majd, hajlandó-e a Kreml vezetője egyezségre jutni, írja az Origó.

Trump
Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt beszél a Fehér Házban (Fotó: NurPhoto/AFP/Cheriss May)

A vezérkar tájékoztatása szerint az ukrán erők Stepne és Novokosztyantyinivka településeket szabadították fel a Szumi frontszakaszon.

„Nehéz, de visszatartjuk az ellenséget” – írta Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok a Facebookon, miután kedden Volodimir Zelenszkij elnökkel és a katonai vezetés tagjaival egyeztetett. A hétfői előretörés a vasárnapi hírre épül, amikor Kijev bejelentette: visszafoglalta Bezsalivka falut. A Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni a Szumi térségbeli ukrán sikereket. A kisebb ukrán nyereségek közben az orosz csapatok hónapok óta nyomulnak nyugat felé a több mint ezer kilométeres frontvonal egyes szakaszain, és szinte naponta foglalnak el új településeket.

Az orosz hadsereg fontos előrelépést tett a Donyecki Népköztársaságban (DNR) azzal, hogy ellenőrzése alá vonta a Dobropillya felé vezető útszakaszt. Ez a lépés komoly gondot okoz az ukrán fegyveres erőknek a térségben, írja a Life.ru. Putyin egységei megállíthatatlanul törnek előre.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok (Forrás: Facebook/Szirszkij)

Katonai források szerint az ukrán csapatok csapdába kerültek a térségben. Katonai elemzők szerint Pokrovszk elfoglalása kulcsfontosságú lehet a Donbasz-régióért folytatott harcokban. Pokrovszk közeli elfoglalásának lehetősége arra ösztönözhette Donald Trump adminisztrációját, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat Oroszországgal – vélik egyes szakértők. A helyzet továbbra is feszült a térségben, és a harcok folytatódására lehet számítani a közeljövőben.

A The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov szerint számos ukrán forrásból származó jelentés szerint Oroszország potenciálisan katasztrofális előretörést hajthat végre Dobropillya felé, Donyeck megyében.

Az ukrán Deep State online térképes projekt szerint az orosz erők mintegy 200 négyzetkilométert ellenőriznek Szumi megyében, összességében pedig körülbelül 114 ezer négyzetkilométert tartanak megszállás alatt Ukrajna területén.

Borítókép: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok (Forrás: Facebook/Szirszkij)


 

