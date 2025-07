A vb-címvédő sportszerűtlen eszközökkel próbál nyerni Magyarország ellen

A magyar férfi-vízilabdaválogatott Ausztrália és Japán magabiztos legyőzése után a Spanyolország elleni vb-mérkőzésen is kiválóan teljesített három negyeden át, ám az utolsó játékrész 5-1-es elveszítése a vereséget és a csoport második helyét jelentette. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese emiatt kénytelen volt játszani a negyeddöntőbe jutásért is, ott pénteken Románia is okozott némi gondot. Az elődöntőért azonban már jóval nagyobb falat vár Manhercz Krisztiánékra: a tavalyi vizes világbajnokságon győztes, olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnoki második Horvátország. Emlékeztetőül, a magyar válogatott mindhárom 2024-es világeseményen lemaradt a dobogóról.

A Varga Zsolt vezette magyar férfi-vízilabdaválogatott három hónapja felülmúlta a horvátokat (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A lendületben maradás 12 éve előnyt jelentett

A hét kiemelkedő európai nemzet mellett a legjobb nem európai válogatott, az Egyesült Államok jutott a legjobb nyolc közé, így nem túlzás állítani, hogy a világbajnokság vasárnap kezdődik. Ezen a szinten már tényleg mindenki mindenkit ismer, és ez nincs másképpen a magyar–horvát párharcban sem. Az elmúlt négy évben nyolc tétmérkőzést vívott egymással ez a két csapat, és ezeken öt magyar és három horvát siker született. Tavaly ugyanakkor az Eb-elődöntőben, majd az olimpiai elődöntőben is a horvátok bizonyultak jobbnak – cserébe három hónappal ezelőtt szétlövést követően Magyarország nyerte meg a világkupa bronzmeccsét.

A magyarok mellett szól az a statisztika is, hogy a válogatott legutóbb 2013-ban nem lett csoportelső egy vizes világbajnokságon, és akkor végül aranyérmes lett a Benedek Tibor vezette együttes.

Akkor a horvátok elleni siker is kellett a végső győzelemhez. Az viszont valószínű, hogy az újbóli bravúrhoz javulnia kell a Szingapúrban mutatott eddigi játéknak, ezt Varga Zsolt is elismerte.

– A második negyedben elment a koncentrációnk, pont azt csináltuk, amit el akartunk kerülni. Figyelmeztettem a játékosokat, és azt gyakoroltuk, hogy négy negyeden keresztül maximális koncentráljanak a védekezésben, és abból induljunk előre. Ehhez képest feljöttek a románok, önbizalmat adtunk nekik, újra meg kellett állítani őket. Ez egy komoly feladat volt. Vannak ilyen mérkőzések, tanulhatunk belőlük.

Voltak fegyelmezetlenségek is. Ha elhatározzuk, hogy mit csinálunk, ahhoz tartani kell magunkat. Nem lesz az, hogy valaki esetleg mást gondol, még ha a legjobb szándékkal is teszi.

Ez egy fontos dolog, azt kell végrehajtani a teljes mérkőzésen, amit eltervezünk. Abban a stílusban, ritmusban játsszunk, ami minket jellemez, ami nekünk a legjobban áll – nyilatkozta a szövetségi kapitány a románok elleni találkozót követően.

A párizsi olimpia elődöntőjében egy góllal győzött Horvátország (Fotó: AFP/Andreas Solaro)

A horvátok úgy játszanak, mintha nem lenne holnap

A horvát válogatott Montenegró és Görögország ellen már szintén játszott két, nagy téttel bíró összecsapást, de Ivica Tucak együttese mindkét szoros összecsapásból jobban jött ki. Így aztán az ellenfél négy napot is pihenhetett, de ez gyakran nem előny a világbajnokságokon. Joggal bízhatunk abban, hogy vasárnap sem az lesz, de a horvátok természetesen másként állnak a mérkőzéshez.

– Ez egy olyan meccs lesz, amit egyetlen labdavesztés, egyetlen blokk is eldönthet. Hinnünk kell, hogy képesek vagyunk legyőzni őket, elvégre az utóbbi időben ez sikerült, de ez persze semmit nem jelent – mondta a horvátok kispadján másfél évtizede ülő Ivica Tucak.

– Az viszont biztos, hogy úgy fogunk küzdeni, mintha nem lenne holnap, és hogy a kellő sportszerűtlenséggel fogunk játszani.

Mindent megteszünk, hogy beszálljunk az érmekért folytatott harcba.

A párharc győztesére a keddi elődöntőben Szerbia vagy az Egyesült Államok vár, a vesztes pedig az 5–8. helyért folytathatja a vizes vb csütörtökön záruló vízilabdatornájának küzdelmeit.