Arne Slot döntött, két magyarral rohamoz a szezon első címéért a Liverpool

Vasárnap 16 órai kezdettel az angol bajnok és kupagyőztes mérkőzik meg egymással a londoni Wembley Stadionban. A három magyart is foglalkoztató Liverpool kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott a Crystal Palace elleni találkozóra.

2025. 08. 10. 15:08
Szoboszlai Dominik vasárnap is ott van a Liverpool kezdőjében, de már nem egyedüli magyarként, mellette ugyanis Kerkez Milos is kezdő. Fotó: AFP/Darren Staples
Máris egy serleg a tét az angol futballidényt felvezető Szuperkupa-döntőn. A Liverpool és a Crystal Palace (magyar idő szerint 16.00-kor kezdődő) összecsapása előtt a bajnoki címvédő liverpooliak menedzsere, Arne Slot két magyar labdarúgót, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is a kezdőcsapatába nevezte, utóbbi ezen a meccsen debütálhat az együttes színeiben. A klub harmadik magyarja, a Kerkezhez hasonlóan a nyári átigazolási időszakban szerződtetett kapus, Pécsi Ármin nem szerepel a meccskeretben.

Ezért a serlegért küzd meg egymással a Liverpool és a Crystal Palace
Ezért a serlegért küzd meg egymással a Liverpool és a Crystal Palace (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A Liverpool csapata a Crystal Palace ellen:

Kezdők: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Szalah, Jones, Gakpo, Ektike, Frimpong. Cserék: Mamardashvili (kapus), Endo, Mac Allister, Chiesa, Elliot, Robertson, Nyoni, Doak, Ngumoha.

 

Újoncok a Liverpool kezdőjében

Kerkez Milos mellett további három új játékos is rögtön kezdő az angol bajnokcsapat színeiben. A Bayer Leverkusentől érkezett páros, a hátvéd, Jeremie Frimpong, valamint a támadó, Florian Wirtz mellett a Frankfurtból átigazolt csatár, Hugo Ekitike is a Palace ellen debütálhat liverpooli színekben. 

Az immáron hússzoros bajnok persze nem csak igazolt, veszteségei is voltak: a csapat elvesztette a Real Madridhoz távozott Trent Alexander-Arnoldot, a Bayern Münchenhez igazolt Luis Díazt, Jarell Quansah pedig a Bayer Leverkusen játékosa lett, míg a portugál csatár, Diogo Jota a múlt hónapban autóbalesetben elhunyt.

A Liverpool fennállása 25. Szuperkupa-döntőjét vívja majd, eddig 11-szer nyert, legutóbb 2022-ben.

