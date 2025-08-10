Lázár János most mindent tisztázott egy fontos programról + videó

– A vidéki otthonfelújítási programnak a lényege 2887 településen az, hogy 3 millió forintot adunk azoknak a régi típusú otthonoknak a felújítására vissza nem térítendő támogatásként, ahol a család, a bent lakók növelni akarják a komfortfokozatot, növelni akarják az energiahatékonyságot, jobb otthont szeretnének – fogalmazott Lázár János a közösségi oldalán megosztott Lázárinfó Extra videóban. Az építési és közlekedési miniszter egy korábbi Lázárinfón felmerült kérdésre válaszolt a mostani videóban.

Mint jelezte, a vidéki otthonfelújítási programhoz 50 százalékos önerőt kell hozzátenni. Azonban ha valakinek nincs 3 millió forintja, akkor biztosítanak számára egy hitelkeretet.

Tehát vidéki otthonfelújítási hitel is létezik, a 3 milliós önerőnek a biztosítására, mert az az elvünk, hogy 3 milliót adunk támogatásként, amihez 3 millió forint önerő kell. Ha nincs önerő, akkor biztosítjuk a hitelt

– tette hozzá.

Lázár leszögezte, hogy nem köteleznek senkit arra, hogy hitelt vegyen fel. Ha valaki rendelkezik önerővel, akkor nem kell a hitel, önerő nélkül viszont nem tudják odaadni a támogatást, hiszen mindenkinek hozzá kell tennie valamit az állami támogatáshoz.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)