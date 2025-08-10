Deutsch Tamás lerántotta a leplet Magyar Péterről

A napnál világosabb: Magyar Péter szőröstül-bőröstül megvett ember, ezt írta egy bejegyzésében a közösségi oldalán Deutsch Tamás kormánypárti európai parlamenti képviselő. Szerinte a Tisza Párt elnöke egy piszkos politikai alkut kötött: minden külföldi politikai támogatást megkap Brüsszeltől, Manfred Weberéktől, cserébe pedig kész lemondani a szuverenitásunkról, kész feladni a nemzeti önállóságunkat.

Magyar Péterék tehát Brüsszel alázatos szolgái. A lehető legalázatosabb szolgái. Minden fontos ügyben szolgaian végrehajtják Manfred Weberék parancsait és a magyar szuverenitás elemeiről készek minden nap, minden héten lemondani. Amikor Brüsszelnek kellett egy támogató sztori Magyarországról az ukrán EU-csatlakozás ügyében, akkor Magyar Péterék rögvest szerveztek is egy kamu aláírásgyűjtést, ami alapján bejelentették, hogy a magyarok 58 százaléka támogatja az ukrán felvételt. Mindezt másnap már szalagcímekben idézték is az ukrán és brüsszeli lapokban. Pont úgy, ahogy Magyar Péter megbízói, Weber és Von der Leyen elvárták. Véletlen lenne?

– tette fel a kérdést.

Magyar Péter brüsszeli ember

Deutsch Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor a brüsszeli és más külföldi beavatkozásokkal szemben a magyar nemzeti szuverenitás megvédéséről van szó, akkor azonnal Brüsszel leghangosabb prókátoraként szájal Magyar Péter, és arról beszél, el akarja törölni, sóval akarja behinteni a Szuverenitásvédelmi Hivatal helyét.

Hát persze, hogy ezt akarja, hogy még véletlenül se zavarja senki és semmi a külföldi befolyásszerzést, ezért természetesen szét akarja verni azokat az intézményeket, amelyek védik Magyarország függetlenségét. Amikor a magyar gazdák védelme a tét, akkor is Brüsszel pártját fogják

– jegyezte meg.

Külföldi megrendelők oldalán a Tisza Párt

A fideszes európai parlamenti képviselő kitért arra, hogy Kollár Kinga röhögcsélve vallotta be Brüsszelben, hogy a tiszások a hatalom érdekében készek elárulni a saját hazájukat és ártani a magyaroknak. „Nekik az a politikai hitvallásuk, hogy ha minél rosszabb a magyar embereknek, akkor ez annál kedvezőbb a Tisza hatalmi törekvéseinek. Magyarék már eddig is száznál több alkalommal szavaztak Magyarország, a magyar emberek érdekeivel szemben az EP-ben. És amikor az LMBTQ-őrületet kellene megállítani, ott van Magyar Péter mellett az első sorban Bódis Kriszta, a brüsszeli érzékenyítési propaganda egyik legismertebb alakja, a Csipke Józsika szerzője. Rá van bízva a meló” – fogalmazott, majd hozzátette:

Brüsszel és a Tisza Párt piszkos politikai paktuma már rég megszületett. Magyarék szó nélkül és boldogan teljesítik Brüsszel minden óhaját, utasítását, parancsát. Úgy táncolnak, ahogy ők fütyülnek, cserébe a Tisza Párt minden támogatást megkap: jogállamisági eljárást, amivel elveszik a nekünk jog szerint járó pénzeket, mentelmi jog mögé való bújtatást, kampánylóvét a magyarországi rendezvényeikre.

Úgy vélte ugyanakkor, hogy nem Brüsszel, nem Weber, nem Von der Leyen és még csak nem is a Brüsszel által pénzelt NGO-k és liberális médialerakatok fogják eldönteni, mi történik Magyarországon, hanem majd a választók.

Borítókép: Magyar Péter Manfred Weber embere (Fotó: AFP)