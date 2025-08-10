Orbán ViktorMagyarországFidesz-KDNP

Orbán Viktor meglepő helyről jelentkezett + videó

Jön a digitális honfoglalás, a miniszterelnök a helyszínen járt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 19:38
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor a Papp László Sportarénából jelentkezett a közösségi oldalára feltöltött videóban, itt rendezik ugyanis szeptember 20-án a digitális polgári körök első nagy országok találkozóját.

Terepszemlén vagyunk, Partos Bencével mindketten tagjai vagyunk az első számú digitális polgári körnek. (…) Itt történik majd mindez, hogyha Bence a technikai ügyeket rendben tartja és tető alá hozza a rendezvényt. Bizakodunk, mindenkit várunk, digitális polgári körök, első osztályos tanárként

– mondta a kormányfő. Partos Bence pszichológus ennek kapcsán megjegyezte,

minden olyan magyar honfitársunkat várjuk, aki szeretne tenni azért, hogy a magyar kultúrát, identitást és nemzeti tudatot megvédjük a digitális térben is, úgyhogy indul a digitális honfoglalás.

Orbán Viktor végül elmondta, lesznek beszédek, zene és minden, amitől egy délután jó lehet.

Ahogy arról lapunk beszámolt korábban

a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Jelentkezni ezen a linken lehet.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

