Lukasenka nem indul újra a választáson

Nem gondolkodik következő cikluson a belorusz elnök. Erről egy friss interjúban beszélt Aljakszandr Lukasenka.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 20:34
Fotó: SERGEI BOBYLYOV Forrás: POOL
Aljakszandr Lukasenka bejelentette, hogy 2030 után nem indul újra a választásokon – írja az Origo az Exxpress cikke nyomán. Lukasenka 1994 óta tölti be a tisztséget.

Lukasenka még kitölti ezt a ciklusát
Lukasenka még kitölti ezt a ciklusát
Fotó: SERGEI BOBYLYOV/POOL

Az elnök kinevezését éppen januárban hosszabbították meg 2030-ig egy népszavazáson. Ezt azonban a Nyugat nem ismeri el legitimnek. 

Lukasenka egyúttal arról is beszélt, hogy fia feltehetőleg nem fogja őt követni utódként. Az elnök arról is beszélt, hogy több pillanat is volt, amikor le akart mondani, azonban nem akarta, hogy árulónak tartsák. Lukasenka egyúttal azonban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egy utód némileg más politikát folytasson.

Csak nem szabadna azonnal kidobnia semmit az ablakon, hanem csendben folytatnia az ország fejlesztését.

– fogalmazott az elnök. 

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök (Fotó: AFP)

