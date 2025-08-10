Őrület az NB III-ban, ilyen gólt még egy csapat sem kapott + videó

Egészen elképesztő jelenetsorok láttak napvilágot a labdarúgó NB III vasárnapi fordulójában. Az MTK második csapata fogadta a Pénzügyőrt, a második félidő elején, 0-0-s állásnál a vendégek egy kontratámadás során megindultak, az MTK védője utolsó emberként lerántotta Megyeri Márkot, a játékvezető azonban előnyszabályt ítélt. Az akció végén gól nem született.

A Pénzügyőr az MTK második csapata ellen lépett pályára az NB III-ban Fotó: Facebook/Pénzügyőr SE

Ilyen nincs, de mégis: az NB III-ban történt mindez

A zöld mezesek támadója a földön maradt, a bíró viszont nem állította meg a találkozót. Majd bő félperccel később a Pénzügyőr kapusához került a labda, aki oldalra kirúgta a labdát, így megkezdődhetett az ápolás.

Az MTK játékosa végezte el a bedobást, és a sportszerűség jegyében az ellenfél kapusának dobta hátra a labdát, csakhogy a vártnál erősebben. A kapust meglepte a labda, aki csak beleérni tudott, hihetetlen, de gól lett a bedobásból.

A szabályok szerint bedobásból nem lehet a kapuba dobni a labdát, de Steer Bence hozzáért a labdához, így játékba lett hozva a labda.

A videón hallható, a közönség is nevetett csak az eseten, ilyet minden bizonnyal még ők sem láttak. A Pénzügyőr kapusa és csapatkapitánya egyből megrohamozta a játékvezetőt, ugyanakkor szabályos gól született. Az már más kérdés, hogy mennyire sportszerű volt a bedobás... A mérkőzést végül az MTK 4-0-ra nyerte meg, a kék-fehérek így hatpontosak a bajnokságban, míg a Pénzügyőr továbbra is pont nélkül áll a kieső helyen.

Egy héttel ezelőtt is tartogatott izgalmakat az NB III, akkor hatalmas bunyó tört ki a Haladás meccsén.