Jennifer Lopez jött, látott és győzött, de egyvalamit nem sikerült elérnie + galéria

Jennifer Lopez kedvelt narratívája szerint ő csak egy lány a szomszédból, egy egyszerű teremtés Bronxból, terhelt gyerekkorral, aki mindig arra vágyott, hogy valaki éreztesse vele, hogy szereti. Mára milliók rajonganak érte,

a szomszéd lány viszont eltűnt, fényévekre van tőlünk, pedig jó lenne néha meglátni.

– Boldog vagyok, hogy megoszhatom veletek ezt a pillanatot, mondja az énekesnő egyik gigaslágere, az If You Had My Love előadása közben, majd tovább beszél a pillanat erejéről, amit csakis itt, Budapesten tapasztal, mi pedig csak arra tudunk gondolni, hogy ma esti olaszországi turnéállomásán pont ugyanígy fog érezni a koncert ugyanezen pontján, és pont ugyanígy fogja kifejezni magát.

Profizmus a felsőfokon

A kevésbé mohó, inkább csak szórakozni vágyó rajongók nem valószínű, hogy így gondolják, ők egész biztosan elégedetten távoztak a koncertől, hiszen egy látványos, energikus, lenyűgöző show-t kaptak Lopez legnagyobb slágereivel – csak hogy párat említsünk, elhangzott az On The Floor, az Ain’t Your Mama, a Jenny From The Block, a Love Don’t Cost a Thing és a Let’s Get Loud is.

Az ötödik X-en túl is kirobbanó formában lévő énekesnő a fantáziára keveset bízó, igencsak keskenyre szabott, csillogó bodykban, combcsizmában vérprofin vitte végig a fülledt koreográfiákkal tűzdelt show-t, ugyanakkor a tánchangsúlyos előadás miatt borítékolható volt, hogy a popdíva sok esetben előre felvett sávokra fog ráénekelni (ez azért zavaró volt).

JLo látványos, profi show-t hozott a magyar közönségnek (Fotó: Csudai Sándor)

A csodás vokalisták viszont mentették a helyzetet, megtámasztották a popdíva hangját, akinek voltak kifejezetten szép éneklései is, például a latin blokkban (Gracias a la vida, Qué hiciste, Si una vez), ami több szempontból is kiemelendő egysége a koncertnek. A Puerto Ricó-i énekesnő ekkor érkezett meg igazán, spanyol nyelven tud közvetíteni, ami egyfelől nem meglepő, másfelől szomorú, és kissé bosszantó is, hiszen a latinát nem ezek, hanem az angol nyelvű, „tötyöm-lötyöm” popdalai emelték a magasba, s tették a világ egyik első számú szupersztárjává.

Mi legközelebb, lehetőség szerint egy spanyol nyelvű JLo-koncertre fizetnénk be.

A latin etapot egy energiában igazán erős, slágerekben bővelkedő blokk zárta, igaz, az egyik leginkább várt JLo-dal, a Let’s Get Loud meglehetősen hamiskásra sikeredett, a látvány (különböző térformákba rendeződő, hatalmas sárga toll legyezőkkel ügyesen egyensúlyozó tánckar) nagyjából kárpótolta a közönséget, akik egészen felpörgtek a show végére.

Jennifer Lopez időről időre megkapja a középszerű jelzőt, legyen szó színészi vagy énekesi kvalitásairól,

egy biztos: mindent tud a showbizniszről.

Kívülről-belülről ismeri a gépezetet, annak minden buktatóját, ő és a csapata pontosan tudják, mit miért és mikor csinálnak. Egyvalamit viszont kevésbé tudnak: mélységet adni.