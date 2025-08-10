Szirtes János, akit a performanszművészet egyik ikonjaként tart számon a szakma, most a festészet felől mutatja meg azt a nyers, ösztönös, mégis mélyen tudatos világot, amely képeit jellemzi. A nyolcvanas évek közepén készült festményei a színek bátor, sokszor szinte robbanásszerű használatával és a gesztusos, rétegzett faktúrák erejével idézik meg azt az alkotói korszakot, amikor a művész a rendszerváltás előtti évek feszültsége közepette is a szabad kifejezés örömét kereste és találta meg.

Szirtes János nyolcvanas évek közepén készült képeit tekinthetjük meg a Tér-Kép Galériában (Fotó: Tér-Kép Galéria)

Szirtes János ritkán látott képei a Tér-Kép Galériában

Míg a Várfok Galéria nemrég, a művész hetvenedik születésnapja alkalmából a műteremben frissen készült munkáit mutatta be, a mostani kiállításra több évtizeddel ezelőtti, azóta ritkán látott műveket kölcsönöztek privát kollekciókból.

Ébli Gábor kurátor célja az volt, hogy a festmények fizikai jelenlétét és anyagszerű intenzitását kiemelje. Ezért

a kiállításban a hangsúly teljes mértékben a művek emocionális és gondolati erején van. A nyolc alkotásból álló, koncentrált válogatás így valódi időutazássá válik nemcsak a képek világába, hanem a magyar művészet egy meghatározó korszakába is.

A festmények mögött ott húzódnak a gyűjtők személyes történetei is: miért ragadta meg őket egy-egy kép, és milyen kapcsolatot ápolnak a művésszel?

Szép Péter a kétezres évek elején kezdte gyűjteni Szirtes műveit, intuíciót követve. Az Aranyköpés című festmény például két katalógus borítóján is szerepelt. Hunya Gábor koncepciózus gyűjtőként a társadalmi kontextusban értelmezett alkotásokat helyezte kollekciója középpontjába, míg Szalóky Károly galériásként több korszakból, többféle technikával készült Szirtes-képeket őriz, melyekről könyv is készült. A negyedik gyűjtő, Zimányi László kollekciója a magyar képzőművészet XX. századi és kortárs alkotásainak széles spektrumát öleli fel, amelyben Szirtes művei kiemelt figyelmet kapnak.

Amikor festek, az mindig örömből jön

– vallja a festőművész.

Ez az öröm átsüt a képein: az aranyló tónusok, a sodró gesztusok, a szinte kézzel fogható festékfelületek mind arról árulkodnak, hogy a művész számára a festés nem puszta munka, hanem egy intenzív, életigenlő párbeszéd a világgal.