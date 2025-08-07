Rendkívüli

Harmincéves az ArtColony Cered, avagy kortárs művészet a „világ végén”

A harmincadik nemzetközi művészeti seregszemlének ad otthont az apró, de annál pezsgőbb nógrádi falu, Cered. Bizonyos szempontból a „világ végének” tekinthető magyar település egész évben aktív, művészeti életet él, ám az augusztus 9-i Art Piknik méltó figyelmet irányít a művészkolóniára és Ceredre. Ez az ünnep idén is kiállításmegnyitókkal, izgalmas tárlatokkal, színházi előadásokkal, koncertekkel, interaktív közösségi művészeti programokkal, workshopokkal, gyerekeknek szóló aktivitásokkal és gasztronómiai programokkal várja a látogatókat.

2025. 08. 07. 12:09
Fürjesi Csaba Nyárikonyha projektje Forrás: ArtColony Cered
Van egy aprócska falu Nógrád megye dombjai között, ahol a művészet nem csupán jelen van, hanem élteti a települést. Cered neve az elmúlt évtizedekben összeforrt a nemzetközi kortárs művészettel – és idén ünnepli harmincadik születésnapját az itt működő ArtColony Cered, amely a visegrádi országok kulturális együttműködéséért V4 díjat kapott.

Cered
Izgalmas tárlatok is várják a látogatókat a ceredi Art Pikniken (Fotó: Éberling András

Művészet, közösség, természet – így ünnepel Cered

A jubileumi évforduló méltó ünneplésére ismét megrendezik az Art Pikniket, a művésztelep nyitott napját, amely augusztus 9-én nem csupán a kreatív energiák színtere lesz, de igazi közösségi élményt is kínál minden korosztály számára.

Cereden már három évtizede minden nyár az alkotásról, az inspirációról és az emberközeli művészetről szól. Az ArtColony egykor egyéni kezdeményezésként indult, ma pedig elismert, nemzetközi szinten is számon tartott művészeti központ, ahová a világ minden tájáról érkeznek alkotók. 

Az éves munkát idén is egy különleges, egynapos fesztivál zárja, az Art Piknik, ahol a művészek és a látogatók között eltűnnek a határok.

Ahol a kortárs találkozik a folklórral

Az Art Piknik egy lélekemelő, éteri hangulatú találkozás a művészetekkel és a természettel. 

A program 13 órakor indul és egészen estig tart. Lesz óriás közös festés, ahol mindenki ecsetet ragadhat, koncertek, térzenei performanszok, tárlatvezetések, valamint gyerekprogramok és kézműves foglalkozások is várják az érdeklődőket.

A művészetek mellett a gasztronómia is fontos szerephez jut: megkóstolhatjuk a hagyományos palóc ízeket és megismerhetjük a mátrai borvidék rejtett kincseit is. 

A nap zenei aláfestését pedig az elmúlt harminc év ikonikus slágerei adják, egészen 23 óráig.

Az Art Piknik egy önfeledt programsorozat művészetkedvelőknek, családoknak, lokálpatriótáknak és mindazoknak, akik egy kisebb és kifejezetten kultúrára, művészetekre és lokális gasztronómiára fókuszáló fesztiválra vágynak a folyamatos rohanás és zaj helyett.

A részletes programról az ArtColony Cered honlapján tájékozódhatnak.

 

