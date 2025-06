Az öt legjobb Gerard Butler-film – A csúf igazság + videó

Gerard Butler nem csak akcióhős: romantikus vígjátékokban is otthonosan mozog. A csúf igazság című film épp ezt a lazább, játékosabb oldalát mutatja meg – egy karizmatikus, szókimondó férfi szerepében, aki garantáltan megosztja, de le is nyűgözi a nézőket.

5. A csúf igazság (2009)

A filmet Robert Luketic rendezte, akinek nevéhez több sikeres romantikus komédia is fűződik, például a Doktor Szöszi vagy a 21. A forgatókönyvet Nicole Eastman, Karen McCullah és Kirsten Smith írta, utóbbi kettő a 10 dolog, amit utálok benned című film írópárosa is.

Katherine Heigl és Gerard Butler (Fotó: Mafab.hu)

A főszereplőpáros kiválóan működik együtt: Katherine Heigl játssza Abbyt, a munkamániás és kissé merev tévés producert, míg Gerard Butler alakítja Mike-ot, a bunkónak tűnő, de szókimondó műsorvezetőt, aki meglepő tanácsokkal látja el őt szerelmi ügyekben.

A történet

Abby egy sikeres, de szerelemben rendre kudarcot valló televíziós producer, aki a romantikus ideálban hisz. Az élete felfordul, amikor a csatornája új műsort indít: egy karcos stílusú, férfiszemléletű show-t, amit Mike vezet – egy mindenre (is) véleményt mondó „párkapcsolati szakértő”.

A csúf igazság egy könnyed, szórakoztató film, amely ügyesen ötvözi a romantikus vígjáték kliséit némi csípős, felnőttes humorral (Fotó: Méditerranée Cinéma/Mafab.hu)

A két karakter eleinte ki nem állhatja egymást, de Mike segíteni kezd Abbynek, hogy meghódítsa álmai férfiját – a módszerei azonban cseppet sem romantikusak. A próbálkozások során persze nem várt érzelmek is felszínre törnek...

Érdekességek a filmről

A film több hétig vezette a romantikus vígjátékok toplistáját az Egyesült Államokban, főként a főszereplők közti kémiának köszönhetően.

Gerard Butler skót akcentusát kissé visszafogta a film kedvéért, hogy a karakter „amerikaibbnak” hangozzon – de sok rajongó szerint így is ő vitte a show-t.

Katherine Heigl saját produkciós cége is közreműködött a film elkészítésében, így szinte testre szabott szerepet játszhatott.

A két karakter eleinte ki nem állhatja egymást, de Mike segíteni kezd Abbynek, hogy meghódítsa álmai férfiját (Fotó: Mafab.hu)

A film R-besorolást kapott, mivel a nyelvezete és a témája érettebb közönségnek szólt – ami ritkább a romantikus vígjátékok körében.

A forgatókönyv eredetileg még szókimondóbb volt, de a stúdió végül finomított bizonyos jeleneteken, hogy ne veszítse el teljesen a szélesebb közönséget.

Miért érdemes megnézni, és kinek ajánlott?

A csúf igazság egy könnyed, szórakoztató film, amely ügyesen ötvözi a romantikus vígjáték kliséit némi csípős, felnőttes humorral. Azoknak ajánlott, akik szeretik a klasszikus „ellenkező pólusok vonzzák egymást” történeteket, de unják már a szirupos, kiszámítható fordulatokat.

Gerard Butler nyers, de karizmatikus karaktere és Katherine Heigl precíz humora remek párost alkotnak, így ideális választás egy könnyed esti mozizáshoz – akár egyedül, akár párban, akár baráti társaságban.

Idővonal: 2009 – abban az évben, amikor bemutatták A csúf igazság című filmet... 🎬

Abban az évben, amikor a moziban Katherine Heigl és Gerard Butler összecsaptak a szerelem csataterein,

– Barack Obama letette hivatali esküjét, és az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként megkezdte elnökségét.

– Michael Jackson váratlan halála megrázta a világot, gyászolók milliói emlékeztek a pop királyára.

– Az Országgyűlés népszavazást követően megszüntette a tandíjat, vizitdíjat és kórházi napidíjat.

– Az Air France 447-es járata az Atlanti-óceánba zuhant, 228 ember vesztette életét – az év egyik legnagyobb légi katasztrófája.

– A H1N1-vírus miatt a WHO globális influenzapandémiát hirdetett.

– A YouTube világszinten megkezdte a HD (720p) videók támogatását – új korszak indult az online videózásban.

– A Barcelona történelmi szezont zárt, megnyerte mind a hat lehetséges trófeát, köztük a Bajnokok Ligáját.

– A magyar mozikban debütált a Made in Hungária, a Valami Amerika 2, valamint a Pánik című film is.

– A mobilpiacon megjelent a Samsung Galaxy sorozat első darabja – ezzel elindult az Android egyik legsikeresebb szériája.

Borítókép: Abby (Katherine Heigl) és Mike (Gerard Butler) - (Fotó: Mafab.hu)