Az öt legjobb Denzel Washington-film – Amerikai gengszter + videó

1. Amerikai gengszter (2007)

Az Amerikai gengszter Ridley Scott rendezésében készült, aki olyan klasszikusokkal írta be nevét a filmtörténelembe, mint a Gladiátor vagy a Szárnyas fejvadász. A forgatókönyvet Steven Zaillian jegyzi, aki korábban az Egy csodálatos elme szkriptjéért Oscar-díjat kapott. A főszerepben két ikonikus színész tűnik fel: Denzel Washington játssza a hidegvérű és intelligens drogbárót, Frank Lucast, míg Russell Crowe a makacs és erkölcsös nyomozó, Richie Roberts szerepében tündököl.

Fotó: Mafab.hu

A film erős mellékszereplő-gárdával is büszkélkedhet, köztük Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin és Cuba Gooding Jr. A film számos díjra kapott jelölést, köztük két Oscar-jelölést is (legjobb férfi mellékszereplő – Ruby Dee, és legjobb díszlet). Sokan meglepőnek tartották, hogy Denzel Washington és Russell Crowe nem kaptak jelölést, pedig kritikusok is dicsérték alakításaikat. Denzel Washington és Russell Crowe már korábban is dolgoztak együtt a Virtuozitás (1995) című filmben, ám az akkor még kevésbé ismert Crowe volt az „újonc”. Az Amerikai gengszter idejére viszont már mindketten Oscar-díjas sztárokká váltak.