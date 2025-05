Az öt legjobb Denzel Washington-film – Déjà Vu + videó

Denzel Washington neve mára nemcsak a kiváló színészi teljesítmény szinonimája, hanem egyfajta minőségi garancia is – ha ő szerepel egy filmben, biztosak lehetünk benne, hogy érdemes odafigyelni.

5. Déjà Vu (2006)

A Déjà Vu című mozit Tony Scott rendezte, aki olyan izgalmas és látványos alkotásairól ismert, mint a Tűzben edzett férfi (Man on Fire) vagy a Top Gun. A főszerepben Denzel Washington látható, akivel a rendező ekkor már többször dolgozott együtt.

A film forgatókönyvét Bill Marsilii és Terry Rossio írta, a produceri munkákban pedig Jerry Bruckheimer neve is feltűnik, ami már önmagában garantálja az intenzív tempót és a pörgős cselekményt.

A történet

A remek sztori egy brutális komprobbantás után veszi kezdetét, amelyben több száz ember veszíti életét New Orleansban. Doug Carlin ügynök (Washington) a nyomozás során egy különleges technológiával találkozik, amely lehetővé teszi, hogy visszatekintsenek az időben – pontosan négy nappal a tragédia előttre. A kérdés: csak megfigyelni tudják a múltat, vagy be is tudnak avatkozni? Ahogy a nyomozás előrehalad, a film egyre mélyebb filozófiai és érzelmi kérdéseket vet fel a sorsról, az időről és a döntéseink következményeiről.