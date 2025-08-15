Magyar Nemzettájháztörténet

Mesél a táj, érkeznek a személyes történetek!

A nevezésre érkező sok-sok fotóból és történetből látszik, hogy magyar hazánk öröksége rendkívül gazdag.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 12:16
A Magyar Nemzet játéka javában tart, augusztus 24-e éjfélig még bárki nevezhet a fotopalyazat.magyarnemzet.hu weboldalon. Ehhez csupán egy közismert magyarországi helyhez kapcsolódó történet vagy személyes élmény, illetve a helyről készült saját fotó szükséges.

A nevezésre érkező sok-sok fotóból és történetből látszik, hogy magyar hazánk öröksége rendkívül gazdag. Mesél a táj, mesél a ház, de mindenkinek más történetet mond el. Az egyik nevező a szülői házhoz vezető útról készült fotóhoz fűzi ezt a történetet: „Nekem ez a kép az otthonomban a falon van kirakva. Ha ránézek, tudom, hogy néha nehéz az út, nem mindig egyenes, sőt kacskaringós, de a végén minden jól rendeződik.”

Zsiga Gabriella nevezése (Fotó: Magyar Nemzet)

Egy másik nevező a falusi tájházról készült fotót küldte, amelynek a berendezéséhez több tárgyat is adott a családi örökségéből. Van olyan fotó, amelyhez szívszorító történet kapcsolódik: „Az utcánkban állt egy öreg ház, amiben egy idős néni lakott. Mindig az ablakban könyökölt, vagy a ház előtt ült, és mindenkihez volt pár kedves szava. Egy nap feltűnt, hogy az ablak csukva, és csak a cicája ül az üres pad mellett. Akkor is ott ült hűségesen, amikor a házat már teljesen lebontották.”

Lehoczki Zsuzsa nevezése (Fotó: Magyar Nemzet)

Önnek is van egy érdekes története? Ossza meg velünk, és mi közkinccsé tesszük!

Vegyen részt az augusztus 26-tól induló közönségszavazáson is, és segítsen eldönteni, kik nyerjék a fődíjakat, a két darab két fő részére szóló Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeum wellness- és szállásutalványokat, valamint a tíz darab Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő családi jegyeket. 

Van egy ismerőse, akinek érdemes lenne neveznie? Biztassa őt is részvételre, hogy az ő értékes története se menjen feledésbe! Jelentkezzen játékra a fotopalyazat.magyarnemzet.hu oldalon!

