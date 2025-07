Az öt legjobb Gerard Butler-film – 300 + videó

A Gerard Butler filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A csúf igazság című zseniális vígjáték szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy izgalmas, feszült hangulatú dráma, a Törvénytisztelő polgár (Law Abiding Citizen) lett, a bronzérmet pedig egy klasszikus, zenével, szenvedéllyel és titkokkal átszőtt mozi, Az operaház fantomja (The Phantom of the Opera) szerezte meg, az ezüstérmes alkotás pedig egy emlékezetes, romantikus dráma, a P.S. I Love You lett. Ezen a héten befejeződik a Gerard Butler filmjeit bemutató mini sorozatunk, így ma győztest hirdetünk, ami nem más, mint egy ikonikus kalandfilm, a 300.