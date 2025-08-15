Schmuck Andor temetése: Fodor Zsóka sírva rohant el a ravataltól

Schmuck Andort 54 évesen érte a halál, súlyos betegségben szenvedett, azonban erről nem beszélt, mert meg akarta kímélni a hozzá közel állókat. Fodor Zsóka korábban többször is beszélt arról, hogy saját fiaként szerette a politikust, de 15 év után megszakadt a barátságuk. A portál felidézi, hogy a színésznőt nagyon megviselte Andor halála, korábban azt mondta, legszívesebben el sem menne a temetésre.