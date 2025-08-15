halálpolitikusravatalnyugalomsírkertFodor Zsóka

Schmuck Andor temetése: Fodor Zsóka sírva rohant el a ravataltól

Többek között Nyári Károly, Mága Zoltán és Schobert Norbert búcsúztatta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 15:54
Fotó: Hatlaczki Balázs
Megrendülve búcsúznak egykori barátai az éppen egy hónapja elhunyt Schmuck Andortól – írja a BorsOnline. A volt politikust a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra, Pánczél Zoltán mellé, aki a barátja volt, és több mint tíz éve meghalt. 

 Fotó: Hatlaczki Balazs

Schmuck Andort 54 évesen érte a halál, súlyos betegségben szenvedett, azonban erről nem beszélt, mert meg akarta kímélni a hozzá közel állókat. Fodor Zsóka korábban többször is beszélt arról, hogy saját fiaként szerette a politikust, de 15 év után megszakadt a barátságuk. A portál felidézi, hogy a színésznőt nagyon megviselte Andor halála, korábban azt mondta, legszívesebben el sem menne a temetésre.

Végül ma megjelent a ravatalozóban, fekete fátyolban érkezett és sírva lépdelt a koporsóhoz, miközben mások támogatták. Miután elhelyezte a megemlékezés virágát, fájdalomtól sújtva kirohant. A búcsúztatáson ott volt Schobert Norbert is, aki korábban komoly titkot tárt a világ elé Andorról. 

1/14 Megrendülve búcsúztak barátai, ismerősei Schmuck Andortól

 

 

