Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

Közösségi oldalán jelentkezett új videóval a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint Orbán Viktor miniszterelnök már előre megmondta, hogy mi fog történni a háború kapcsán, azonban Brüsszel még mindig nem érti.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 15:39
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel még most sem látja, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt. Menczer Tamás a videóban hangsúlyozta: A miniszterelnök már évekkel ezelőtt jelezte, hogy ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni a béketárgyalásokból.

Menczer Tamás szerint senki nem hitt a magyar miniszterelnöknek
Fotó: Illyés Tibor / MTI

Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni. Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem? Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna

– fogalmazott a videóban Menczer. 

A politikus egyúttal elmondta: Most ennek a politikának hála kimaradunk a rólunk szóló döntésekből. Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb utána.

Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk! – fogalmazott Menczer. 

Borítókép: Menczer Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

