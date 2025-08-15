Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel még most sem látja, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt. Menczer Tamás a videóban hangsúlyozta: A miniszterelnök már évekkel ezelőtt jelezte, hogy ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni a béketárgyalásokból.

Menczer Tamás szerint senki nem hitt a magyar miniszterelnöknek

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni. Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem? Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna

– fogalmazott a videóban Menczer.

A politikus egyúttal elmondta: Most ennek a politikának hála kimaradunk a rólunk szóló döntésekből. Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb utána.

Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk! – fogalmazott Menczer.

