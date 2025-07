A Kreml megszólalt a Trump–Putyin-találkozóról

Szeptemberben Vlagyimir Putyin Kínába látogat, ami lehetőséget adna egy találkozóra egy harmadik országban a nagyhatalmak vezetői között.

Tudják, hogy elnökünk pekingi látogatására készülünk… De nem hallottuk, hogy Trump elnök is Pekingbe készülne

– fogalmazott Peszkov újságírói kérdésre válaszolva. Hozzátette:

Ha úgy alakul, hogy [Trump] ott lesz, akkor természetesen nem zárhatjuk ki, hogy felmerül egy találkozó megtartásának lehetősége.

A The Times korábban arról számolt be, hogy Kína kész lenne házigazdája lenni egy Trump–Putyin csúcstalálkozónak. Peszkov szerint a Kreml nyitott egy ilyen megbeszélésre, de szerinte „alapos előkészítést igényelne, hogy valódi eredménye legyen”. Putyin és Trump 2025 eleje óta már telefonon többször beszéltek egymással. Trump július elején kilátásba helyezte, hogy 50 napon belül új szankciókat vezet be Oroszországgal és exportpartnereivel szemben, ha Moszkva nem egyezik bele egy békemegállapodásba. A határidő éppen szeptember elejére esik.