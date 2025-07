Németország szembeszáll Brüsszellel

A német kancellári hivatal szóvivője szerint „egy ilyen mértékű költségvetési növelés elfogadhatatlan, miközben a tagállamok saját költségvetési egyensúlyuk helyreállításáért küzdenek”. A kormány szóvivője hozzátette:

Nem fogjuk elfogadni a bizottság javaslatát.

Friedrich Merz személyesen is többször hangsúlyozta, hogy az uniós költekezés helyett inkább a források hatékonyabb felhasználására van szükség. Mint fogalmazott:

Az új feladatokat nem lehet automatikusan újabb kiadásokkal összekapcsolni.

A bizottsági javaslat több új adónemet is tartalmaz. Brüsszel különadót vetne ki az elektromos hulladékra, dohánytermékekre és nagy árbevételű vállalatokra, hogy fedezze a Covid utáni közös hitelfelvétel évi 25–30 milliárd eurós törlesztését is. Berlin ezt is elutasítja.

Nem támogatjuk a vállalatokat sújtó új adókat

– mondta Stefan Kornelius szóvivő. Lars Klingbeil pénzügyminiszter szerint a tervezet „aránytalan”, és a brüsszeli prioritások jelentős része Berlin számára nem elfogadható. Külön kiemelte:

A dohányadóra tett javaslatokat Németország nem tudja nemzeti szinten támogatni. Mi beruházásokat szeretnénk Európában és Németországban, ez a mostani tervezet viszont éppen ellentétes irányba mutat.

A brüsszeli költségvetési terv legnagyobb tételét egy 590 milliárd eurós versenyképességi és biztonsági alap jelentené, ebből 451 milliárd eurót a vállalatok globális versenyképességének javítására fordítanának. Ugyanakkor csökkennének a hagyományos kiadások. A közös agrárpolitika keretében a gazdák 300 milliárd eurót kapnának, ami jóval kevesebb a jelenlegi 387 milliárdnál.