Így bánt az antiszemita gyalázkodás áldozatával a brit rendőrség

Az antiszemitizmus újabb aggasztó esetére derült fény Nagy-Britanniában, ahol egy zsidó családi hátterű nőt arra biztatott a rendőrség, hogy ne posztoljon a gázai helyzetről, miután antiszemita zaklatás érte a közösségi médiában – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

A Gázai övezetbe hurcolt túsz rokonát érte antiszemita támadás (Fotó: AFP)

Heidi Bachram, akinek a férje rokonait a Hamász október 7-i támadása során meggyilkolták vagy túszul ejtették, szélsőséges antiszemita támadások célpontjává vált a közösségi médiában. A támadó felhasználói fiókját végül felfüggesztették, de a sussexi rendőrség megdöbbentő módon reagált az ügyre.

Ahelyett, hogy kivizsgálták volna a zaklatás forrását, a rendőrség azt javasolta Bachramnak, hogy ne posztoljon „ellentmondásos témákról”, mint például a gázai helyzet. Ezzel pedig gyakorlatilag a több hozzátartozóját gyászoló áldozatot hibáztatták az online zaklatásért.