Így bánt az antiszemita gyalázkodás áldozatával a brit rendőrség

Nem csupán az antiszemitizmus terjedése aggasztó, de néha az is, ahogy a nyugat-európai országokban a rendőrség az áldozatokat kezeli. Nagy-Britanniában például egy nőnek, aki antiszemita gyalázkodás célpontja lett, azt javasolták, hogy ne posztoljon „ellentmondásos témákról”.

2025. 08. 11. 4:50
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Az antiszemitizmus újabb aggasztó esetére derült fény Nagy-Britanniában, ahol egy zsidó családi hátterű nőt arra biztatott a rendőrség, hogy ne posztoljon a gázai helyzetről, miután antiszemita zaklatás érte a közösségi médiában – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

A Gázai övezetbe hurcolt túsz rokonát érte antiszemita támadás
A Gázai övezetbe hurcolt túsz rokonát érte antiszemita támadás (Fotó: AFP)

Heidi Bachram, akinek a férje rokonait a Hamász október 7-i támadása során meggyilkolták vagy túszul ejtették, szélsőséges antiszemita támadások célpontjává vált a közösségi médiában. A támadó felhasználói fiókját végül felfüggesztették, de a sussexi rendőrség megdöbbentő módon reagált az ügyre.

Ahelyett, hogy kivizsgálták volna a zaklatás forrását, a rendőrség azt javasolta Bachramnak, hogy ne posztoljon „ellentmondásos témákról”, mint például a gázai helyzet. Ezzel pedig gyakorlatilag a több hozzátartozóját gyászoló áldozatot hibáztatták az online zaklatásért.

 

Az antiszemita támadások különösen kegyetlenek voltak, személyeskedő sértéseket is tartalmaztak, nem csupán Bachrammal, de az október 7-i támadás áldozataival kapcsolatban is. A zaklató még Bachram férjének meggyilkolt rokonára is sértő megjegyzéseket tett, ami mélyen megrázta a családot.

A rendőrség hozzáállása ellentmondásosnak tűnik, hiszen korábban proaktívan léptek fel egy másik antiszemita poszt ügyében. Alex Hearn, a Labour Against Antisemitism (A Munkáspárt az Antiszemitizmus Ellen) szervezet képviselője szerint „a következetlenség ezekben az ügyekben elképesztő”.

A sussexi rendőrség szóvivője közölte, hogy kivizsgálják Bachram panaszát, és hangsúlyozták, hogy zéró toleranciát tanúsítanak a gyűlölet-bűncselekményekkel szemben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

