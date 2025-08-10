Piton került elő egy kukából + videó

Izzasztó jelenet zajlott le Los Angelesben, azonban most nem az idő volt az oka. Az egyik kukából ugyanis gyanús hangok jöttek, amikor pedig belenéztek egy hat méteres pitont találtak benne – írja a New York Post.

A pitont a gazdája megunta

Fotó: ANUSAK LAOWILAS / NurPhoto

A jelentet azonban már megörökítette egy kamera, amikor az állatvédelem egyik munkatársa megérkezett kiszabadítani a pitont.

Joseph Hart egyébként nem izgulta túl a dolgot, egyszerű farmerben és pólóban, védőfelszerelés és eszközök nélkül ugrott be a kukába, majd a megfelelő pillanatban elkapta az állatot és biztonságban egy dobozba helyezte. A feltételezések szerint egyébként a pitont gazdája szándékosan tette a kukába.

Később a vizsgálatok is bebizonyították, hogy a fajnál egyébként gyakori, szájat érintő megbetegedés lehetett az oka, amiért a tulajdonos már nem tartott igényt az állatra. Hart egyébként ennek kapcsán úgy fogalmazott: szívszorító látni mennyire is kegyetlen az ember.

Borítókép: Piton - illusztráció (Fotó: AFP)