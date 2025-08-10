Egyesült Államokállatikígyó

Piton került elő egy kukából + videó

Meglepő dolgok tudnak egy kukából előkerülni, ez most azonban még a szakembert is meglepte. Los Angelesben egy állatmentő mászott be a gyanús kukába hogy aztán egy hat méteres pitont halásszon ki.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 22:50
Piton - illusztráció Fotó: R. SATISH BABU Forrás: AFP
Izzasztó jelenet zajlott le Los Angelesben, azonban most nem az idő volt az oka. Az egyik kukából ugyanis gyanús hangok jöttek, amikor pedig belenéztek egy hat méteres pitont találtak benne – írja a New York Post.

A pitont gazdája megunta
A pitont a gazdája megunta 
Fotó: ANUSAK LAOWILAS / NurPhoto

A jelentet azonban már megörökítette egy kamera, amikor az állatvédelem egyik munkatársa megérkezett kiszabadítani a pitont. 

Joseph Hart egyébként nem izgulta túl a dolgot, egyszerű farmerben és pólóban, védőfelszerelés és eszközök nélkül ugrott be a kukába, majd a megfelelő pillanatban elkapta az állatot és biztonságban egy dobozba helyezte. A feltételezések szerint egyébként a pitont gazdája szándékosan tette a kukába.

Később a vizsgálatok is bebizonyították, hogy a fajnál egyébként gyakori, szájat érintő megbetegedés lehetett az oka, amiért a tulajdonos már nem tartott igényt az állatra. Hart egyébként ennek kapcsán úgy fogalmazott: szívszorító látni mennyire is kegyetlen az ember.  

Borítókép: Piton - illusztráció (Fotó: AFP)

