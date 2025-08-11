A hazai ellenzék már megint a külföldi beavatkozásban reménykedik

A Tisza Párt elnöke viszont változatlanul nyomul előre, látszólag nem érdekli, hogy a komolyságát, alkalmasságát végletesen aláássák a magyar lakosság szemében ezek az önmagát hiteltelenítő partizánakciói.

Mintha nem venné észre, hogy ezekkel a permanens melléfogásaival, folytonos kontraproduktív kormánytámadó hevületével éppen magát buktatja le, hisz ha tényleg akkora előnye lenne a Fidesz–KDNP-vel szemben, nem lenne szüksége erre az offenzívaorgiára, állandó szereplési mániára.

De hát akkor mi értelme van a folyamatos tüzelésnek, agresszív nyüzsgésnek, ha éppen a magyar választók előtt bőg le? Csak annyi, hogy a tiszás szektafőnök nem a magyar választók előtt akar tetszelegni, hanem Brüsszel előtt. Azt az elvárást akarja teljesíteni, hogy bizonyítsa: diktatúra, autokrácia van a mai Magyarországon. Ha ebből a szemszögből nézzük tehát az ellenzéki, tiszás furcsa kommunikációs kanyarulatokat, rögtön helyükre kerülnek, logikus sorba rendeződnek a dolgok. Magyar Péterék elvárásokat teljesítenek, és ha az a brüsszeli igény, hogy bizonyítsák az ellenzék állandó progresszív terjeszkedését, népszerűségnövekedését, akkor nincs mese, fel kell mutatni az eredményt a várt külföldi intervenció érdekében.

Hogy ez csupán illúziókeltés és a valóságnak szögesen ellentmond, azzal köszönőviszonyban sincs? Mindez nem számít. A nyugati baloldali sajtóban eladható híradások a fontosak számukra, semmi más. Külföldön ez már úgy jelenik meg, hogy a kormányzásra készülő ellenzék népszerű vezére felvette a kesztyűt, és Orbán Viktor kedvenc terepén, Erdélyben is learatta a babérokat, felmutatva az általa képviselt alternatívát. Ugyanakkor rátermettségét azzal is bizonyítja, hogy a vidéki Magyarországot eddig uraló Orbán-kormány tagjaival szemben személyesen ismerkedett a földművelő nép mindennapos gondjaival, értékes tapasztalatokat szerezve majdani kormányzásához. Semmi relevanciája nincs, hogy ez az igazságot nyomokban sem tükrözi. Ilyen apróságok nem szokták zavarni sem a hazai baloldalt, sem a brüsszeli, amerikai balos fenntartóikat. A projekt eladhatósága számít, semmi más.