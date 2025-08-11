A hazai ellenzék már megint a külföldi beavatkozásban reménykedik

Sokaknak szöget üt a fejébe: miért vállalkozik Magyar Péter vesszőfutásra, sikertelenségi sorozatra erdélyi utakkal, félnótás álszakértők offenzívájával, hülyeségek árán is erőltetett videók közzétételével, hiszen ezek többet visznek tőle, mint amennyi a hozadékuk. Csupa-csupa fiaskó az ismételt erdélyi szereplése a közröhejbe fulladt ellen-Tusványos rendezvényével, majd kiderül, hogy fogalma sincs, miként néz ki egy napraforgó, mert a mellette növő gyomot nézi annak. Teszi ez utóbbit úgy, hogy minden alsó tagozatos gyerek, akinek megvan a magához való esze, is tudja: a gyom az, amelyik összevissza nő, a sorban, rendezetten elhelyezkedő növények a hasznosak, az ember által elvetettek.
A Tisza Párt elnöke viszont változatlanul nyomul előre, látszólag nem érdekli, hogy a komolyságát, alkalmasságát végletesen aláássák a magyar lakosság szemében ezek az önmagát hiteltelenítő partizánakciói.
Mintha nem venné észre, hogy ezekkel a permanens melléfogásaival, folytonos kontraproduktív kormánytámadó hevületével éppen magát buktatja le, hisz ha tényleg akkora előnye lenne a Fidesz–KDNP-vel szemben, nem lenne szüksége erre az offenzívaorgiára, állandó szereplési mániára.
De hát akkor mi értelme van a folyamatos tüzelésnek, agresszív nyüzsgésnek, ha éppen a magyar választók előtt bőg le? Csak annyi, hogy a tiszás szektafőnök nem a magyar választók előtt akar tetszelegni, hanem Brüsszel előtt. Azt az elvárást akarja teljesíteni, hogy bizonyítsa: diktatúra, autokrácia van a mai Magyarországon. Ha ebből a szemszögből nézzük tehát az ellenzéki, tiszás furcsa kommunikációs kanyarulatokat, rögtön helyükre kerülnek, logikus sorba rendeződnek a dolgok. Magyar Péterék elvárásokat teljesítenek, és ha az a brüsszeli igény, hogy bizonyítsák az ellenzék állandó progresszív terjeszkedését, népszerűségnövekedését, akkor nincs mese, fel kell mutatni az eredményt a várt külföldi intervenció érdekében.
Hogy ez csupán illúziókeltés és a valóságnak szögesen ellentmond, azzal köszönőviszonyban sincs? Mindez nem számít. A nyugati baloldali sajtóban eladható híradások a fontosak számukra, semmi más. Külföldön ez már úgy jelenik meg, hogy a kormányzásra készülő ellenzék népszerű vezére felvette a kesztyűt, és Orbán Viktor kedvenc terepén, Erdélyben is learatta a babérokat, felmutatva az általa képviselt alternatívát. Ugyanakkor rátermettségét azzal is bizonyítja, hogy a vidéki Magyarországot eddig uraló Orbán-kormány tagjaival szemben személyesen ismerkedett a földművelő nép mindennapos gondjaival, értékes tapasztalatokat szerezve majdani kormányzásához. Semmi relevanciája nincs, hogy ez az igazságot nyomokban sem tükrözi. Ilyen apróságok nem szokták zavarni sem a hazai baloldalt, sem a brüsszeli, amerikai balos fenntartóikat. A projekt eladhatósága számít, semmi más.
Most jöhet az ellenvetés, hogy mindehhez a magyarországi választóknak is lesz egy-két szavuk. Szerencsére ez tényleg így van. Azonban ajánljuk mindenki szíves figyelmébe a Telex, a 444.hu, a 24.hu, a HVG és mások tudósításait, totálisan balra hordó cikkeit. A hazai balos, szőröstől-bőröstől Nyugatról irányított sajtó sem vesz egyszerűen tudomást semmiről, ami kilóg a képből, így aki ezekből tájékozódik, teljes tudatlanságban marad a valódi folyamatokról. Ezek a felületek párhuzamos világot építenek ki, amelyben csak megbélyegzés létezik, és mint egy megkérdőjelezhetetlen evidenciát kell elfogadni a tomboló, mértéktelen kormányzati autokráciát és korrupciót.
De kérdés, mi van akkor, ha mégsem tér jobb belátásra a balga, megátalkodott állampolgár és nem tesz le arról az elítélendő szokásáról, hogy a konzervatív pártokat támogatja? Elvégre mégiscsak az itthoni népességet kellene a Tisza Párt alá hajtani, hiszen Brüsszelből Manfred Weberék csak a korbácsot suhogtathatják és a büntetéseket szórhatják ránk az összes kezükkel. Ez esetben igen sanyarú élete lesz a csökönyös állampolgárnak, mert főként a fővárosban nem lesz sok könyörületben része.
Ha emlékeznek még Juhász Péterre, a politikából mára kikopott, arroganciában és pofátlanságban verhetetlen egykori Együtt-féle pártelnökre, neki volt egy máig hasznosított tanácsa az ellenzéki aktivisták részére.
Arra biztatta őket: keressék meg a helyi fideszes képviselőt és menjenek az agyára. Az úttörő drogliberalizátor Juhász pártocskája eltűnt a süllyesztőben, vele egyetemben, ám a receptje él és virul.
Olyannyira, hogy tovább is fejlesztették a követők, mivel az új, turbósított direktíva szerint nem csupán a fideszes képviselőknek akarnak az agyára menni, hanem minden lehetséges jobbközép szavazónak.
Végeredményben ezt juttatta kifejezésre Magyar Péter házi politológusa, Kéri László is, amikor gyűlölködve azt szorgalmazta: kezeljék pestisesként a fideszeseket, hogy menjen el a kedvük a kormánypártok támogatásától a megaláztatások, durva frusztráció hatására. Ugyanezt a hatást akarja kiváltani Fleck Zoltán jogkerülő jogász is azzal, hogy megfenyegette, s megzsarolná az államfőt. Sőt, a Tisza-szekta vezére, a fő idegesítő ember is ezt akarja kiváltani a lakosság állandó presszió alatt tartásával és az Út a börtönbe program beígérésével.
Hiszen arra gondolhat a közember: milyen sors vár rá, ha a kormánytagokat és a köztársasági elnököt is büntetlenül ilyen brutálisan meg lehet fenyegetni?
Az idegesítési-ijesztgetési programnak azonban van egy alapvető hibája: hazánkban még egyszer sem tudott törvényesen választást nyerni olyan politikai alakulat, amely a döntően kuruc lelkületű, nyakas magyarok megfenyegetésére, zsarolására alapozta a kampányát.
