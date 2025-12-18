magyar péterbrüsszeltisza párt

Pikk Bayerrel, Ambrózyval és Szánthóval – Az ukránpártiságba belehülyült brüsszeli elit +videó

Nem maradnak izgalmak nélkül a mai Pikkben sem. Ahogy politikailag inkorrekt műsorunkban Bayer Zsolt publicista pikírten fogalmazott, végre van egy vendégük, akivel értelmesen és normálisan lehet beszélni, nem úgy, mint Ambórzy Áronnal, a Pestisrácok.hu munkatársával. Podcasműsorunkba Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója látogatott el, aki most nem Brüsszelből esett be a stúdióba, mindent is tud és mindenről van véleménye, ami az EU-ban zajlik, de a hazai témákat sem kerülte ki. Blokkoló kisebbség, békét torpedózó sunyiság, és a Tisza Párt szerelemgyereke. Ezeket hoztuk önöknek.

2025. 12. 18. 19:16
Adásunk felvétele idején még keveset tudtunk arról, hogy milyen döntésekre számíthatunk a brüsszeli csúcson. Bár kollégáink reménykedtek abban, lesz néhány konkrét információ, főleg vendégünknek, aki azonnal jelezte, nem tartózkodott Brüsszelben, itthonról követte az eseményeket.

Mint fogalmazott, a helyzet durvaságát mutatja, hogy elvileg Brüsszel letett arról, hogy felhasználja Ukrajna számára a befagyasztott orosz vagyont, ez egy nagy eredmény, hogy ezt a magyar miniszterelnök elérte azzal, hogy összehozott egy blokkoló kisebbséget, amivel nyomást tudott gyakorolni az ukránpártiságba belehülyült brüsszeli elitre, de ez annyit jelent, hogy Brüsszel egyelőre nem tesz a béke ellen, ami mutatja a helyzet abszurditását. Hozzátette azt is, hogy szerződéses ügyletekből elvonni pénzt az a világ egyik bírósága előtt sem állná meg a helyét, még Belső-Kongóban is azt mondanák, hogy ilyet nem lehet. Azzal folytatta, nem az oroszokat akarja védeni, de hogy milyen okok állnak a háttérben, hosszan elemezte műsorunkban kollégáinkkal együtt. 

A háborúról, annak esetleges folytatásáról is részletesen kifejtették a valóság minden részletét, azt is, hogy a Patrióta vonulattal szemben kik állnak, és azoknak leágazódása a Tisza Párt.

Szánthó Miklós azt is kifejtette, sokan vannak, akik suttyomban igyekeznek megtorpedózni Trump elnök béketervét.

Ha már Tisza Párt és Magyar Péter, felmerült a Tisza-adó és a kiszivárgott tervezet is. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint akár hazudnak, akár másról van szó, az a több mint 600 oldalas dokumentumból jól látszik, hogy egy kimunkált csomagról van szó. Mint fogalmazott, olyan, mint Bokros Lajos és a brüsszeli kívánságlista szerelemgyereke. Elékeztetett, itt Magyar Péterék nem „fekáliával gurigáznak”, ugyanis ilyen megszorításokat a baloldalon már kétszer megcsináltak hazánkban.


 

