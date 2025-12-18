Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Friedrich Merz német kancellár december 13-án, szombat este tartott beszédében magához Adolf Hitlerhez hasonlította Vlagyimir Putyint, és arra figyelmeztetett, hogy Oroszország agressziója majd nem áll meg Ukrajnánál, s – biztos, ami biztos – Berlin katonákat küld Lengyelország keleti határának megerősítésére Belarusz és Oroszország irányában.

„Ahogyan 1938-ban a Szudéta-vidék sem volt elég, Putyin sem fog megállni” – mondta Merz, utalva arra a Csehszlovákiához tartozó területre, amelyet a nyugati szövetségesek egy megállapodás keretében átengedtek az akkori német birodalomnak. Hitler ezt követően még tovább terjeszkedett Európában.

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora. Egy szakállas, sörhasú rakodómunkás is mondhatja magára, hogy ő balerina és a neve Jucus, és a német kancellár is példálózhat Hitlerrel egy orosz elnök esetében. És senki nem röhög fel.

Főleg, hogy katonákat küld Lengyelországba.

Mondjuk ez a Szudéta-vidék kérdéskör is zavaros, és vakargathatja a fejét, aki politikailag helyes és elfogadható narratívát talál. Lévén, ha egy adott terület hovatartozását az dönti el, hogy ott perpillanat kik laknak, milyen nemzetiség, akkor vagy jogos volt a Szudéta-vidék Németországhoz csatolása, vagy ha nem, akkor Erdély Romániához csatolása meg a felvidék leszakítása se volt jogszerű. Vagy, ha a trianoni területrablások jogosak, mert ott sok ilyen meg olyan etnikum élt, akkor Putyin igénye is jogos azokra a mai Ukrajnához tartozó területekre, ahol sok orosz lakik. Ej, fene bonyolult ez, ember legyen a talpán, aki átlátja, s főleg megússza ezt mindenféle címkék nélkül, s akkor még Beregszász és Munkács témáját fel sem hozta senki.

Mondjuk, a német kancellár esetében az ember óhatatlan arra gondol, hogy a képzelt barátok mintájára a pszichológiának fel kéne ismerni, hogy egyeseknél léteznek képzelt ellenségek is.

Egykor, régen, a háború indításához elegendő volt körbehordozni a véres kardot, ma ezt digitálisan is véghez lehet vinni. Konkrét hadüzenettel ér fel az orosz vagyon elkobzása, és súlyos bajba sodorhatja az Európai Uniót – figyelmeztetett Orbán Viktor a Patrióta műsorában. A miniszterelnök szerint a befagyasztott 230 milliárd eurós orosz vagyon Ukrajnának való átadása nemcsak jogszerűtlen, hanem veszélyes eszkalációt indíthat el.