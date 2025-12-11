A kommenthuszár

A történelemnek sosincs vége. Igaz, egy illető, bizonyos Fukuyama ezt állította, még a 90-es években, de akkor is egyértelmű volt, hogy ez marhaság. A történelemnek sosincs vége, ahogy semminek sincs vége. A hőmérsékletnek, a féltékenységnek, a ragadozásnak, az erőfölénnyel való visszaélésnek és a hazudozásnak se.

Az örök játszmák azok örök játszmák, akkor is, ha más köntösbe csomagoljuk őket.

A nagyurak azok mindig nagyurak. Hogy patríciusnak, grófnak vagy miniszterelnök-jelöltnek nevezzük, az nagyjából mindegy. Az nem mindegy, hogy a tisztség viselője hogyan viselkedik! Mert van, amit megtehet a boltos segéd, de nem tehet meg az őrgróf. Ha mondjuk az ajtónálló koppant az alabárdjával, mondván: Nagyságos Hippolyt kurfürst – azaz választófejedelem – és hainauti gróf megérkezett, akkor, ha Hippolyt gróf úr belépéskor az ajtónállónak odaveti „Szasz, Tesó, van cigid?”, úgy az nem úri modor, ő nem komolyan vehető, és esetleg a szép Hedvig kisasszony legyezője mögé bújik, s azt suttogja: „Csalódás”. Majd álmodozni kezd Egbert vicomtról, aki biztos jobban tudná kormányozni a tartományt, és tuti a csókja is élvezetesebb.

Szóval az, hogy valakit grófnak hívnak vagy miniszterelnök-jelöltnek, az mindegy. Van, amit soha semmilyen korban nem tehet meg egy ilyen pozíciót betöltő ember.

Nem teheti meg azt, hogy napi szinten odamegy saját személyes profillal hozzászólogatni akár a miniszterelnök, akár más grófok vagy sajtóorgánumok posztjai alá.

Márpedig Magyar Péter ezt teszi!

Posztol valamit Orbán Viktor, majd alig telik el tíz perc, s megjelenik Péter gróf és ezt írja: „Az nem is úgy van! Ez csak propaganda!” (Szerintem Magyar Péter országos rekordot döntene a „Ki tudja egy mondatba többször beleszúrni azt a szót, hogy propaganda” versenyen.)

Van egy cikk a Magyar Nemzetben? Ott terem Péter, s körmöl: „Hazugság!”. Ír valamit a Mandiner? „Ez csak mocskos propaganda, és úgyis mi győzünk!” – így maga Péter úr. Van egy új videó, ami szól valamiről? Bármiről, amiben vagy ő vagy Orbán Viktor neve szerepel? Magyar Péter kommentje onnan nem hiányozhat. Mindig ott van, bárhol, bármikor, s hozza magával hisztijét, személyiségét, s kedvenc kifejezését: „propaganda”.