Miért vagyok udvarias a bunkó pénztárossal?

Van itt szemben egy kis csemegebolt, ahová naponta lejárok. Nem lenne erre szükség, simán megvehetném egyszerre a heti vagy a többnapos adagot, de szeretek végigmenni a kis utcán, elhaladni a kerítések mellett, és bemenni az üzletbe. Nemcsak a kisvárosias hangulatban élvezettel tapicskoló Krúdy-rajongásom miatt, hanem szimpla és önző materialista számításból. Amíg kutyagolok, teszem egymás után a lábam, addig se a gép előtt ülök, és mind a szemnek, mind a gerincnek jót tesz ez a sétafika.

Nemcsak kedvenc kisboltom van ám, hanem kedvenc eladóm is. Nem, dehogy szimpatikus. Fészkes fenét! Egyáltalán nem az. Már megjelenésre se, jó nagy bibircsók van az állán – remélem, nem kapok emiatt a testszégyenítés miatt rosszpontot a bibircsókvédők országos szervezetétől –, de az még hagyján, a természete a legtaszítóbb.

Bunkó. Ez a legjobb kifejezés erre. Bunkó a fickó és kész.

Állok oda elé kérni a virslit, az előttem lévőt már kiszolgálta, most már jönnék én, mire lecsapja a kesztyűt, s hátramegy. Gondoltam, biztos dolga van, elintéz, szervez, orrot fúj, árut pakol, akármi, bármi lehet, ami hosszú perceken át tart, mert piszok sok idő telik el, és sehol. Várok türelemmel, a lábam olykor dobog, mögöttem gyűlik a jónép, majd megunom, s kicsit arrébb állok, ahonnan belátni hátulra. Beszélget, kérem. Igen, ott áll, s tereferél.

Nagy elvárásaim vannak, ha azt gondolom, hogy a bolti eladó, ha otthagyja a vásárlót hosszabb időre, akkor előtte odavakkantsa, hogy bocsánat, mindjárt jövök? Hogy valamit megindokoljon annak az embernek, aki miatt elvileg maga a szolgáltatás létezik és akiből ő mégiscsak él?

De amúgy ezt senki nem teszi meg. Ha a busz áll a megállóban és jó ideje nem indul, a vezető se mond semmit. Nem közli, hogy pillanat, pár perc és indulunk, csak ez és ez van. Majd mi észrevesszük. A postás – erre már rájöttem –, ha csomagot vagy küldeményt kézbesít, már eleve úgy indul el, hogy szépen kitölti a cetlit, miszerint a címzettet nem találta otthon, bedobálja a levélszekrénybe, azt annyi. Bolond lesz ő felliftezni három emeletet.