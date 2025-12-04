idezojelek
Vélemény

Kádár alatt jobb volt

Több mint három év börtönt kapsz ma Angliában azért, mert olyan zenéket terjesztesz, ami a hivatalos ideológiával szembe megy.

Pozsonyi Ádám avatarja
Pozsonyi Ádám
Cikk kép: undefined
diktatúraKádár-korszakAngliapunk 2025. 12. 04. 5:17
Fotó: Fortepan / Várkonyi Péter
0

Minden történet indul valahonnan. A rock and roll az onnan indul, hogy „ilyet nem szabad”. A tánciskolából kihajítunk, ha így rázod magad és ilyen figurákat csinálsz. És egyébként is, mi ez a csörömpölés, kakofónia, dodekafónia, disszonancia, meg visszamegyünk a fára.

Ez volt ugye az ötvenes évek vége, majd a hatvanas, és a varázsát a tiltott gyümölcs adta, meg az, hogy az idősebb generáció, a jólfésültek világa, meg a kulturális intézmények szerint ez kész botrány. És az is volt, sokáig, csak persze a dózist azért emelni kellett.

Ami 59-ben botrány volt, az már 69-ben nem annyira, aztán 77-is rátett, meg a 80-as évek, esetleg még picit a 90-es is, bár az már szerintem a lecsengése volt a dalnak, mármint a társadalmi jelenségnek, hisz jó zenészek és jó énekesek mindig lesznek minden korban.

A fontossága tűnt el, a társadalomalakító hatása, ami érthető is, hisz ez lesz mindennel, ha a követelései valóra válnak. Ha halálfejes tetoválása lehet a számtan-fizika tanárnak, és Metallica meg Blondie szól a plázában háttérzenének, akkor nem tudom, hogy mit lehetne még tenni. És kell-e egyáltalán.

Persze, azért hiányzik az embernek az érzés, és jólesően lapozgat bele pár Kádár-kori könyvecskékbe, mint például Sükösd Mihály Beat hippi punk című butasággyűjteményébe, vagy Tardos Péter rocklexikonjába, de élvezettel olvasgatja – ha kezébe kerül – az Ifjúsági Magazin sárgult lapjait is, ahol felháborodottan írtak az angol Hat Pisztoly együttesről, amiről csak a beavatottak tudták, hogy az a Sex Pistols.

Emlékszem, a középiskolában, ahová jártam, volt egy kis szűk baráti társaság, ami kazettákat csereberélt, és jelentőségteljes pillantásokkal hozta be nulladik órára a Sony C-90-es meg BASF kazettákat, amikre filctollal rá volt írva: URH. Meg ETA. Ezeket másolgattuk, és próbáltuk kisilabizálni a recsegő felvételből, hogy vajon mit mondhat az énekes. Volt egy olyan kazetta is, amire csak ez volt írva: PUNK VEGYES. Mert a Sanyi barátom azt, hogy CPg, Mos-OI, meg Lenin körút nem akarta ráírni, hátha lebukunk. Mert pletykák terjedtek, hogy voltak olyan iskolák, ahová rendőrök mentek be október 23. előtt az osztályfőnöki órára, és fejtágítót tartottak arról, hogy rendszerellenesen viselkedni nem szabad, és vannak ilyen együttesek, akik így viselkednek, botrányosak, ártanak a szocialista erkölcsnek, meg a szovjet–magyar barátságnak, de ezeket már elkapták, a rendőrség lefogta őket, és akiknél ilyen kazetta van, az is megütheti a bokáját.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Soha nem motoztak meg. Soha nem derült ki. Igazából nem érdekelt senkit, hogy nekünk ilyesmink van, csak a mi szemünk csillogott, és adott nekünk egy kis boldogsághormont, ami minden bizonnyal nem jutott ki a CPg és a Közellenség zenekaroknak, akik viszont két-három évet lehúztak emiatt a sitten.

Na, ez volt az úgynevezett diktatúra, a Kádár-kor valósága, amit – állítólag – már meghaladott a történelem, és a szabadság kora örökre és véglegesen beköszöntött. Ma már mindent lehet.

Hinné az ember, ha nem olvas híreket.

Akkor most jövök én a friss információkkal:

„A 48 éves herefordi Norbert Gyurcsikot 40 hónap börtönbüntetésre ítélték több mint 2000 szélsőjobboldali zenei felvétel birtoklásáért és terjesztéséért, amelyek dalszövegei sértették a terrorizmusra és a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket.”

Ez egy hír, amit a BBC is megosztott.

„A vádlott a Worcester Koronabíróságon bűnösnek vallotta magát három bűncselekményben. A West Mercia Rendőrség megerősítette, hogy az ítélet végrehajtása egyidejűleg fog történni.”

Gyurcsik Norbertet nem ismerem személyesen, de egy barátom igen. Koncerteken árul lemezeket, CD-ket – ez a barátom, ha Londonban jár, néha vesz is tőle –, amik közt szép számmal akadtak mindig is különféle brit skinhead meg OI előadók albumai.

Én speciel ezekért az előadókért nem vagyok oda, de ez most a lényeget tekintve mellékes.

Gyurcsik Norbert békésen árulgatta egy koncerten a termékeit, próbálta bezsebelni a hasznot, úgy, ahogy azt sok éven át mindig, amikor megjelent a hatóság, megnézte a kollekcióját, majd szélsőségesnek, gyűlöletkeltőnek minősítette, és eljárást indított ellene.

És most Norbert szépen ülni fog 40 hónapot zenék birtoklásáért.

Több mint három év börtönt kapsz ma Angliában azért, mert olyan zenéket terjesztesz, ami a hivatalos ideológiával szembe megy.

Azért ez durva. Eddig a Kádár-rendszer nem ment el. Hogy CPg meg Mos-OI kazettákért 40 hónap. Legfeljebb elkobozták az embertől. Ha nagyon hangoztattad és nagyszünetben beosontál az iskolarádió fülkéjébe, és erőszakkal betetted a CPg kazettát, és a C.C. Catch meg Madonna után felcsendült, hogy „Áll egy ifjú élmunkás a téren”, akkor kirúgtak a suliból. De se téged, se az apádat nem ültették le ezért 40 hónapra.

Pankotai Lilike meg noÁr ott üvöltözz diktatúráról, ha kérhetem. Ott, a dicső Nyugaton, ne itt, ahol egy méterről ordíthatod a rendőr arcába a sértéseidet, és akkor és azt hangoztatsz, amit akarsz. Elnevezheted a zenekarodat O1G-ről, kiadhatod CD-n, és az áruházlánc terjeszteni fogja. Hallod, Bruti? Ott magyarázz. Nálunk a Hétköznapi Csalódások – a legismertebb hazai punknak hazudott polbeat együttes – meg fellépett raktárkoncerten, szidta Orbánt, pénzt kapott érte, és másnap diktatúráról ordibált.

A 444.hu az esethez ennyit fűz hozzá. „Gyurcsikról annyit tudni, hogy 48 éves, Herefordban él, és nagy biztonsággal kijelenthető a neve alapján, hogy magyar, a tette alapján pedig az, hogy náci.” Tehát börtönbe vethető. Mert ugye ő egy „rossz” ember. Minden diktatúra arra hivatkozik, hogy akinek korlátozza a szabadságát, és lesitteli, az rossz.

Megismétlem, három és fél év börtön zenék birtoklásáért.

Mindig húzom a szám, amikor azt hallom, hogy az idősebb generáció annyival indokolja a mai ellenzék iránti megvetését egy fiatalnak, hogy te nem tudod milyen volt ekkor és ekkor. Ez igaz. De honnan a fenéből tudná? El kell neki magyarázni, sőt, nem is magyarázni, mondani, mesélni, zsongva, duruzsolva, mint a nagypapa a történeteit. És nem úgy, hogy na, fiam, ülj le, most elmondom milyen volt a szemkilövetés. Gyerekkortól kell megmutatni dolgokat, és a gyerekre rábízni, hogy megeméssze. Lehet, évekbe kerül. De az „én jobban tudom” hangzatokra egy kamasz se vevő. Nekem is meséltek otthon, hogy milyen volt az ötvenes évek, egyes sztorikat kívülről tudok, az anyám úgy adta át, hogy szinte novellának megírható Paskó elvtárs, akinek íróasztalfiókjából ott figyelt egy kis tokaszalonna zsírpapírban, meg az iskolai füzet: Paskó János 8/B oszt. tan. És ő volt a párttitkár.

Mindegy, kicsit elkalandoztam. Szóval nem szeretem, amikor ennyivel el van intézve, hogy ti nem tudjátok, milyen volt a diktatúra, de most én is ezt tudom mondani. Egyszerűen nem tudok mást. Ti nem tudjátok, milyen volt a diktatúra! Nem tudjátok, hogy mi a diktatúra!

Én is csak a végét kaptam el. Az utolsó leheletét. De még ez az utolsó lehelet is fültövön vágott, amikor 87-ben mentem a Blahán, bőrdzsekiben, és a szemben jövő rendőr simán leosztott egy pofont. S mikor megkérdeztem, hogy miért, ennyit mondott: Csak.

Szóval, ha tényleg akarod tudni, hogy mi a diktatúra, menj ki Angliába, és árulj tiltott lemezeket egy koncerten. Megismétlem a fogalmat. „Tiltott lemez.”

A roppant idegesítő noÁr szerint, ami most van Magyarországon, az „putyini mintákat követő Orbán-rezsim.” komolyan, ezek elmebetegek.

Gyurcsik Norbert, magyar kereskedő, most bírósági ítélettel negyven hónapot fog ülni tiltott együttesek lemezeinek birtoklásáért.

Kádár alatt azért ennél jobb volt. És ez nem vicc.

(Borítókép: Müller Péter „Sziámi” énekes az URH együttes búcsúkoncertjén 1985. szeptember 13-án)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalizmus

Markó Béla a woke-őrület oldalán

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu