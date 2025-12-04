Kádár alatt jobb volt

Minden történet indul valahonnan. A rock and roll az onnan indul, hogy „ilyet nem szabad”. A tánciskolából kihajítunk, ha így rázod magad és ilyen figurákat csinálsz. És egyébként is, mi ez a csörömpölés, kakofónia, dodekafónia, disszonancia, meg visszamegyünk a fára.

Ez volt ugye az ötvenes évek vége, majd a hatvanas, és a varázsát a tiltott gyümölcs adta, meg az, hogy az idősebb generáció, a jólfésültek világa, meg a kulturális intézmények szerint ez kész botrány. És az is volt, sokáig, csak persze a dózist azért emelni kellett.

Ami 59-ben botrány volt, az már 69-ben nem annyira, aztán 77-is rátett, meg a 80-as évek, esetleg még picit a 90-es is, bár az már szerintem a lecsengése volt a dalnak, mármint a társadalmi jelenségnek, hisz jó zenészek és jó énekesek mindig lesznek minden korban.

A fontossága tűnt el, a társadalomalakító hatása, ami érthető is, hisz ez lesz mindennel, ha a követelései valóra válnak. Ha halálfejes tetoválása lehet a számtan-fizika tanárnak, és Metallica meg Blondie szól a plázában háttérzenének, akkor nem tudom, hogy mit lehetne még tenni. És kell-e egyáltalán.

Persze, azért hiányzik az embernek az érzés, és jólesően lapozgat bele pár Kádár-kori könyvecskékbe, mint például Sükösd Mihály Beat hippi punk című butasággyűjteményébe, vagy Tardos Péter rocklexikonjába, de élvezettel olvasgatja – ha kezébe kerül – az Ifjúsági Magazin sárgult lapjait is, ahol felháborodottan írtak az angol Hat Pisztoly együttesről, amiről csak a beavatottak tudták, hogy az a Sex Pistols.

Emlékszem, a középiskolában, ahová jártam, volt egy kis szűk baráti társaság, ami kazettákat csereberélt, és jelentőségteljes pillantásokkal hozta be nulladik órára a Sony C-90-es meg BASF kazettákat, amikre filctollal rá volt írva: URH. Meg ETA. Ezeket másolgattuk, és próbáltuk kisilabizálni a recsegő felvételből, hogy vajon mit mondhat az énekes. Volt egy olyan kazetta is, amire csak ez volt írva: PUNK VEGYES. Mert a Sanyi barátom azt, hogy CPg, Mos-OI, meg Lenin körút nem akarta ráírni, hátha lebukunk. Mert pletykák terjedtek, hogy voltak olyan iskolák, ahová rendőrök mentek be október 23. előtt az osztályfőnöki órára, és fejtágítót tartottak arról, hogy rendszerellenesen viselkedni nem szabad, és vannak ilyen együttesek, akik így viselkednek, botrányosak, ártanak a szocialista erkölcsnek, meg a szovjet–magyar barátságnak, de ezeket már elkapták, a rendőrség lefogta őket, és akiknél ilyen kazetta van, az is megütheti a bokáját.